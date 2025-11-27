https://1prime.ru/20251127/ssha-864979047.html
"У нас серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за Украины
"У нас серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за Украины - 27.11.2025, ПРАЙМ
"У нас серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за Украины
Стратегические просчёты относительно перспектив Украины в составе НАТО делают Запад ответственным за катастрофическое положение украинского народа, заявил... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T06:37+0300
2025-11-27T06:37+0300
2025-11-27T06:37+0300
мировая экономика
украина
сергей лавров
нато
мид рф
запад
киев
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863168589_0:349:2201:1587_1920x0_80_0_0_374905b451e96022f44dd9ad35515b85.jpg
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Стратегические просчёты относительно перспектив Украины в составе НАТО делают Запад ответственным за катастрофическое положение украинского народа, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, размещенном на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины. Поэтому меня глубоко возмущает, когда люди, выступавшие за вступление Киева в альянс, а затем за разжигание войны, претендуют на моральное превосходство. Возможно, поначалу они считали себя морально правыми, подталкивая Украину к этому пути. Но, учитывая, как все обернулось, именно они повергли украинский народ в катастрофу", — сказал ученый.Эксперт также указал, что текущая ситуация не поддается решениям в дипломатическом аспекте. Как итог, США и Европа сталкиваются с серьёзными угрозами своей безопасности из-за допущенных стратегических ошибок."Теперь я не думаю, что эту войну можно урегулировать дипломатическим путем. Это трагично, но так оно и есть. <…> Этот вопрос будет решен на поле боя. И даже после того, как он будет решен на поле боя, мы не получим никакого значимого мирного соглашения. В итоге получится замороженный конфликт, который грозит вновь перерасти в настоящую войну, будь то на Украине или где-то еще в Восточной Европе. Так что у нас серьезные проблемы", — резюмировал Миршаймер.В 2019 году в Конституцию Украины было внесено положение о европейской и евроатлантической интеграции, с обозначением цели по достижению полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что возврат к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для разрешения конфликта.
https://1prime.ru/20251127/ukraina-864977203.html
https://1prime.ru/20251012/nato-863420133.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863168589_0:143:2201:1793_1920x0_80_0_0_b7f5256a631f96732489a7c45e91763a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сергей лавров, нато, мид рф, запад, киев, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, ЗАПАД, Киев, Общество
"У нас серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за Украины
Миршаймер: заблуждения о вступлении Украины в НАТО привели Запад к катастрофе