"У нас серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за Украины

2025-11-27T06:37+0300

мировая экономика

украина

сергей лавров

нато

мид рф

запад

киев

общество

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Стратегические просчёты относительно перспектив Украины в составе НАТО делают Запад ответственным за катастрофическое положение украинского народа, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, размещенном на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины. Поэтому меня глубоко возмущает, когда люди, выступавшие за вступление Киева в альянс, а затем за разжигание войны, претендуют на моральное превосходство. Возможно, поначалу они считали себя морально правыми, подталкивая Украину к этому пути. Но, учитывая, как все обернулось, именно они повергли украинский народ в катастрофу", — сказал ученый.Эксперт также указал, что текущая ситуация не поддается решениям в дипломатическом аспекте. Как итог, США и Европа сталкиваются с серьёзными угрозами своей безопасности из-за допущенных стратегических ошибок."Теперь я не думаю, что эту войну можно урегулировать дипломатическим путем. Это трагично, но так оно и есть. <…> Этот вопрос будет решен на поле боя. И даже после того, как он будет решен на поле боя, мы не получим никакого значимого мирного соглашения. В итоге получится замороженный конфликт, который грозит вновь перерасти в настоящую войну, будь то на Украине или где-то еще в Восточной Европе. Так что у нас серьезные проблемы", — резюмировал Миршаймер.В 2019 году в Конституцию Украины было внесено положение о европейской и евроатлантической интеграции, с обозначением цели по достижению полноправного членства в Европейском союзе и НАТО.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что возврат к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Москвы для разрешения конфликта.

