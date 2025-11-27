https://1prime.ru/20251127/sud-864974115.html
Суд рассмотрит дело топ-менеджеров "Телты" 4 декабря
Суд рассмотрит дело топ-менеджеров "Телты" 4 декабря
ПЕРМЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Дело топ-менеджеров "Телты", получивших по семь лет колонии за хищения при выполнении гособоронзаказа, суд апелляционной инстанции рассмотрит 4 декабря, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В октябре Мещанский суд Москвы приговорил учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину за мошенничество при выполнении гособоронзаказа к семи годам колонии общего режима и штрафам. Решение было обжаловано.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в среду суд апелляционной инстанции приступил к рассмотрению жалобы, но отложил разбирательства (рассмотрение вопроса по существу) на 4 декабря.
Ранее СК РФ сообщал, что в 2014-2015 годах при выполнении ГОЗ "Телта" заключила многомиллионный контракт на поставку устройств связи. Морозов, Высоков и Гришина предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили более 33 миллионов рублей. Подчеркивается, что в результате условия контракта выполнены не были, чем государству причинен ущерб в особо крупном размере. В результате на топ-менеджеров предприятия было заведено дело о мошенничестве.
