Суд частично удовлетворил иск "Еврохима" к итальянской Tecnimont

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2", дочерней структуры "Еврохима", одного из крупнейших в мире производителей удобрений, взыскал солидарно с итальянской инжиниринговой компании Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил иск частично. С ответчиков взыскано более 159,2 миллиарда рублей убытков, около 8,1 миллиарда рублей неосновательного обогащения и более 3,8 миллиарда рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд также решил начислять проценты на сумму долга в размере около 8,1 миллиарда рублей до даты фактического исполнения решения. Изначально в иске были заявлены требования о взыскании около 202,7 миллиарда рублей. Как пояснил представитель истца в суде, иск предъявлен заказчиком проекта строительства в Ленинградской области предприятия по производству карбамида и аммиака к подрядчикам ввиду неисполнения ими своих обязательств по договорам. По словам истца, сумму иска составили: реальный ущерб в виде дополнительных расходов на замещающие сделки с новыми подрядчиками в размере около 51,8 миллиарда рублей и в виде расходов на привлечение персонала – более 2,4 миллиарда рублей, еще около 6,3 миллиарда рублей реального ущерба, непоставка оплаченных запчастей – около 793 миллионов рублей, а также упущенная выгода. Последний пункт, как пояснил истец, связан с тем, что завод должны были построить в конце лета 2023 года и заказчик должен был получать прибыль, но строительство продолжается до сих пор. По словам истца, в мае 2022 года подрядчики уведомили, что обязательства по договорам не могут быть исполнены из-за санкций, после чего заказчик отказался от контрактов. Ответчики просили оставить иск без рассмотрения, так как между сторонами есть договоренность о рассмотрении споров в иностранном арбитраже, разбирательство там идет, и истец в нем активно участвует. По существу спора они заявили, что задержка с вводом произошла во многом по вине истца, аванс был полностью отработан, а размер убытков заказчика документально не подтвержден. Юрист "МТ Руссия" просил назначить экспертизу, но суд ходатайство отклонил. Как следует из судебных материалов, ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и "МТ Руссия" на проектирование и строительство завода. Впоследствии контракт был расторгнут. Подрядчики обратились в международный арбитражный суд при международной торговой палате в Париже с иском к заказчику, в котором потребовали признать, что обязательства по договорам ими не нарушены, что договоры расторгнуты заказчиком по своей инициативе, а также потребовали выплатить стоимость неоплаченной части услуг, стоимость удорожания работ, проценты и компенсацию за расторжение договоров. В свою очередь "Еврохим Северо-Запад-2" подал встречный иск, в котором потребовал признать неправомерным отказ подрядчиков от договоров и взыскать с них 380 миллионов евро неизрасходованного аванса, 571 миллион евро затрат на завершение проекта и 875 миллионов евро упущенной выгоды. Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. С марта 2022 года Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима". Tecnimont S.p.A. – дочерняя компания Maire Group, мировой лидер в инжиниринге для перерабатывающей промышленности.

