СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО
2025-11-27T23:18+0300
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российские войска стали заметно активнее применять в зоне СВО многоразовые модели беспилотников, указывает Forbes."Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне", — говорится в материале.По словам автора статьи, особую роль сейчас играют FPV-дроны — наиболее смертоносное средство, способное уничтожать бронетехнику, артиллерийские системы и позиции пехоты. Несмотря на эффективность однократных ударных аппаратов, Россия переходит к массовому применению БПЛА повторного использования.В статье упоминаются дроны "Ночная ведьма" и "Бульдог-13". Отмечается, что оснащение армии подобными системами говорит о переходе к новому классу ударных беспилотников с расширенными возможностями.В августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным "Шустрый" рассказал РИА Новости, что российские специалисты создали многоразовый аппарат "Бульдог-13" и отправили его на испытания в зоне боевых действий."Ночная ведьма" представляет собой улучшенный вариант украинского дрона "Баба-яга". О его создании в 2024 году РИА Новости сообщил представитель компании "Гроза", разработчика системы.
