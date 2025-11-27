Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/svo-865005415.html
СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО
СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО - 27.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО
Российские войска стали заметно активнее применять в зоне СВО многоразовые модели беспилотников, указывает Forbes. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T23:18+0300
2025-11-27T23:18+0300
в мире
россия
общество
forbes
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российские войска стали заметно активнее применять в зоне СВО многоразовые модели беспилотников, указывает Forbes."Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне", — говорится в материале.По словам автора статьи, особую роль сейчас играют FPV-дроны — наиболее смертоносное средство, способное уничтожать бронетехнику, артиллерийские системы и позиции пехоты. Несмотря на эффективность однократных ударных аппаратов, Россия переходит к массовому применению БПЛА повторного использования.В статье упоминаются дроны "Ночная ведьма" и "Бульдог-13". Отмечается, что оснащение армии подобными системами говорит о переходе к новому классу ударных беспилотников с расширенными возможностями.В августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным "Шустрый" рассказал РИА Новости, что российские специалисты создали многоразовый аппарат "Бульдог-13" и отправили его на испытания в зоне боевых действий."Ночная ведьма" представляет собой улучшенный вариант украинского дрона "Баба-яга". О его создании в 2024 году РИА Новости сообщил представитель компании "Гроза", разработчика системы.
https://1prime.ru/20251127/obraschenie-865004078.html
https://1prime.ru/20251127/ukraina-864977203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, россия, общество , forbes
В мире, РОССИЯ, Общество , Forbes
23:18 27.11.2025
 
СМИ рассказали о новой стратегии России в зоне СВО

Forbes: Россия все чаще использует многоразовые беспилотники в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российские войска стали заметно активнее применять в зоне СВО многоразовые модели беспилотников, указывает Forbes.
"Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
На Западе раскритиковали Зеленского после обращения к народу
22:55
По словам автора статьи, особую роль сейчас играют FPV-дроны — наиболее смертоносное средство, способное уничтожать бронетехнику, артиллерийские системы и позиции пехоты. Несмотря на эффективность однократных ударных аппаратов, Россия переходит к массовому применению БПЛА повторного использования.
В статье упоминаются дроны "Ночная ведьма" и "Бульдог-13". Отмечается, что оснащение армии подобными системами говорит о переходе к новому классу ударных беспилотников с расширенными возможностями.
В августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным "Шустрый" рассказал РИА Новости, что российские специалисты создали многоразовый аппарат "Бульдог-13" и отправили его на испытания в зоне боевых действий.
"Ночная ведьма" представляет собой улучшенный вариант украинского дрона "Баба-яга". О его создании в 2024 году РИА Новости сообщил представитель компании "Гроза", разработчика системы.
Пожар под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана
04:10
 
В миреРОССИЯОбществоForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала