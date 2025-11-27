Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рахмон отметил рост товарооборота России и Таджикистана - 27.11.2025
Рахмон отметил рост товарооборота России и Таджикистана
2025-11-27T14:04+0300
2025-11-27T14:04+0300
россия
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана вырос почти на 20% в 2025 году в сравнении с предыдущим, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающей. Товарооборот увеличивается, по сравнению с прошлым годом - почти на 20%", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ОДКБ.
таджикистан
россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон, Владимир Путин
14:04 27.11.2025
 
Рахмон отметил рост товарооборота России и Таджикистана

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана вырос почти на 20% в 2025 году в сравнении с предыдущим, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающей. Товарооборот увеличивается, по сравнению с прошлым годом - почти на 20%", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ОДКБ.
РОССИЯ ТАДЖИКИСТАН Эмомали Рахмон Владимир Путин
 
 
