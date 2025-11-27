https://1prime.ru/20251127/tadzhikistan-864990196.html

Рахмон отметил рост товарооборота России и Таджикистана

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана вырос почти на 20% в 2025 году в сравнении с предыдущим, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Наши двусторонние отношения развиваются по нарастающей. Товарооборот увеличивается, по сравнению с прошлым годом - почти на 20%", - сказал он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ОДКБ.

