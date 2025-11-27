https://1prime.ru/20251127/tajvan-864977102.html

Тайвань рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США

Тайвань рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Тайвань рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США, заявили в министерстве национальной обороны острова. Ранее глава тайваньской администрации Лай Циндэ на фоне увеличения расходов острова на оборону заявил, что материковый Китай якобы намерен добиться воссоединения с островом Тайвань при помощи "военной силы" к 2027 году. "Министерство обороны приветствует все действия США, направленные на укрепление нашей обороны и безопасности. Мы рассчитываем на углубление наших военных обменов и сотрудничества на прочной основе. США продолжают обеспечивать наши потребности в обороне в соответствии с законом об отношениях с Тайванем и Шестью гарантиями", - заявили газете "Известия" в министерстве национальной обороны Тайваня. Глава администрации острова Лай Циндэ, в свою очередь, заявил "Известиям", что новые закупки вооружений у США нацелены на укрепление "оборонного сдерживания" на фоне якобы неопределенности принятия Пекином решения о применении силы. Ранее Циндэ в своей статье в газете Washington Post отметил, что его администрация представит дополнительный военный бюджет в 40 миллиардов долларов, средства будут направлены на закупку вооружений у США. Глава администрации Тайваня ранее отмечал, что в 2026 году оборонный бюджет острова превысит 3% от ВВП, а к 2030 достигнет 5% от ВВП. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин позднее отмечал, что попытки администрации Тайваня найти "независимость", опираясь на вооружение, не увенчаются успехом, при этом Китай последовательно выступает против любых официальных и тем более военных связей между США и островом. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия. Пекин, помимо прочего, ввел санкции против корпорации Lockheed Martin, которая является главным подрядчиком сделки на продажу военного оборудования Тайваню. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

