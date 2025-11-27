Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда - 27.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251127/titov-864985889.html
Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда
Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда - 27.11.2025, ПРАЙМ
Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда
Российские компании могли бы принять участие, как инвесторы и подрядчики, в обновлении инфраструктуры Таиланда, сказал РИА Новости уполномоченный при президенте | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T10:15+0300
2025-11-27T10:31+0300
бизнес
финансы
таиланд
рф
китай
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860755732_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_5903f12f9d59367a738dcfcd3c220652.jpg
ПХУКЕТ (Таиланд), 27 ноя – ПРАЙМ. Российские компании могли бы принять участие, как инвесторы и подрядчики, в обновлении инфраструктуры Таиланда, сказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях Российско-таиландского инвестиционного форума, организованного Российско-таиландским деловым советом. "Таиланд нуждается в новой инфраструктуре, это однозначно. Мы все знаем Таиланд, ведь очень много россиян бывает здесь и потому хорошо знает и понимает, что есть разница между инфраструктурой, допустим, Китая и инфраструктурой Таиланда. Вместе с тем, природа здесь уникальная и, конечно, все хотят сюда ездить. Наши компании могли бы вместе с таиландскими партнерами инвестировать в проекты по обновлению инфраструктуры этой прекрасной страны", - сказал он. Российско-таиландский инвестиционный форум проходит в таиландской островной провинции Пхукет 26 - 28 ноября. В мероприятии участвуют более 200 российских и таиландских компаний. В пленарных заседаниях и тематических сессиях форума принимают участие более 400 инвесторов и экспертов в сфере инвестиций.
таиланд
рф
китай
бизнес, финансы, таиланд, рф, китай, борис титов
Бизнес, Финансы, ТАИЛАНД, РФ, КИТАЙ, Борис Титов
10:15 27.11.2025 (обновлено: 10:31 27.11.2025)
 
Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда

Титов: российские компании могли бы участвовать в обновлении инфраструктуры Таиланда

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ Борис Титов
Специальный представитель президента РФ Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Специальный представитель президента РФ Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПХУКЕТ (Таиланд), 27 ноя – ПРАЙМ. Российские компании могли бы принять участие, как инвесторы и подрядчики, в обновлении инфраструктуры Таиланда, сказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях Российско-таиландского инвестиционного форума, организованного Российско-таиландским деловым советом.
"Таиланд нуждается в новой инфраструктуре, это однозначно. Мы все знаем Таиланд, ведь очень много россиян бывает здесь и потому хорошо знает и понимает, что есть разница между инфраструктурой, допустим, Китая и инфраструктурой Таиланда. Вместе с тем, природа здесь уникальная и, конечно, все хотят сюда ездить. Наши компании могли бы вместе с таиландскими партнерами инвестировать в проекты по обновлению инфраструктуры этой прекрасной страны", - сказал он.
Российско-таиландский инвестиционный форум проходит в таиландской островной провинции Пхукет 26 - 28 ноября. В мероприятии участвуют более 200 российских и таиландских компаний. В пленарных заседаниях и тематических сессиях форума принимают участие более 400 инвесторов и экспертов в сфере инвестиций.
Титов посетит с деловым визитом Таиланд
25 ноября, 16:48
Титов посетит с деловым визитом Таиланд
25 ноября, 16:48
 
БизнесФинансыТАИЛАНДРФКИТАЙБорис Титов
 
 
