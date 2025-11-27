Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда
Специальный представитель президента РФ Борис Титов
Специальный представитель президента РФ Борис Титов. Архивное фото
ПХУКЕТ (Таиланд), 27 ноя – ПРАЙМ. Российские компании могли бы принять участие, как инвесторы и подрядчики, в обновлении инфраструктуры Таиланда, сказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях Российско-таиландского инвестиционного форума, организованного Российско-таиландским деловым советом.
"Таиланд нуждается в новой инфраструктуре, это однозначно. Мы все знаем Таиланд, ведь очень много россиян бывает здесь и потому хорошо знает и понимает, что есть разница между инфраструктурой, допустим, Китая и инфраструктурой Таиланда. Вместе с тем, природа здесь уникальная и, конечно, все хотят сюда ездить. Наши компании могли бы вместе с таиландскими партнерами инвестировать в проекты по обновлению инфраструктуры этой прекрасной страны", - сказал он.
Российско-таиландский инвестиционный форум проходит в таиландской островной провинции Пхукет 26 - 28 ноября. В мероприятии участвуют более 200 российских и таиландских компаний. В пленарных заседаниях и тематических сессиях форума принимают участие более 400 инвесторов и экспертов в сфере инвестиций.