Центр ядерных исследований "Росатома" поможет Боливии бороться с денге

2025-11-27
2025-11-27T02:51+0300
2025-11-27T02:51+0300
ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии поможет стране бороться с денге, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.
Для Боливии и Южной Америки в целом борьба с денге представляет первостепенное значение. Эта лихорадка - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.
"Исследовательский центр очень важен, потому что он позволит нам развивать науку в тех сферах, где ранее это было невозможно. В этом центре изучают возможность облучения и стерилизации москитов, которых затем выпускают на волю в определенные районы. Такие насекомые лишены возможности размножаться", - пояснил и.о. замминистра.
В результате происходит снижение популяции потенциально опасных насекомых.
