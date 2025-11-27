Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центр ядерных исследований "Росатома" поможет Боливии бороться с денге - 27.11.2025
Центр ядерных исследований "Росатома" поможет Боливии бороться с денге
2025-11-27T02:51+0300
ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии поможет стране бороться с денге, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес. Для Боливии и Южной Америки в целом борьба с денге представляет первостепенное значение. Эта лихорадка - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение. "Исследовательский центр очень важен, потому что он позволит нам развивать науку в тех сферах, где ранее это было невозможно. В этом центре изучают возможность облучения и стерилизации москитов, которых затем выпускают на волю в определенные районы. Такие насекомые лишены возможности размножаться", - пояснил и.о. замминистра. В результате происходит снижение популяции потенциально опасных насекомых.
02:51 27.11.2025
 
