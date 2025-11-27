Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/ugroza-865006093.html
Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина
Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина - 27.11.2025, ПРАЙМ
Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина
Любой здравомыслящий человек должен понимать, что слова Владимира Путина о том, что Москва не собирается нападать на Европу, являются правдой, заявил журналист... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T23:28+0300
2025-11-27T23:28+0300
в мире
европа
москва
бишкек
владимир путин
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что слова Владимира Путина о том, что Москва не собирается нападать на Европу, являются правдой, заявил журналист Томас Фази в соцсети X после выступления президента России в Бишкеке."Эта угроза придумана для того, чтобы оправдать милитаризацию в Европе и полный захват континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО", — написал он.Так он прокомментировал заявление Путина о том, что утверждения западных политиков о возможной атаке России на Европу выглядят смешно.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил НАТО у своих границ. Альянс утверждает, что это укрепление "сдерживает агрессию", однако в Кремле подчеркивают: Москва никому не угрожает, но будет реагировать на потенциальные риски. При этом Россия остается открытой к диалогу при условии равноправия и прекращения милитаризации Европы.Президент Путин неоднократно пояснял, что Москва не намерена атаковать страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлекать внимание населения от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251127/voyna-865005963.html
https://1prime.ru/20251127/mir-865005822.html
европа
москва
бишкек
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, европа, москва, бишкек, владимир путин, ес, нато
В мире, ЕВРОПА, МОСКВА, Бишкек, Владимир Путин, ЕС, НАТО
23:28 27.11.2025
 
Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина

Фази: Путин говорит правду, заявляя об отсутствии намерений атаковать Европу

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что слова Владимира Путина о том, что Москва не собирается нападать на Европу, являются правдой, заявил журналист Томас Фази в соцсети X после выступления президента России в Бишкеке.
"Эта угроза придумана для того, чтобы оправдать милитаризацию в Европе и полный захват континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО", — написал он.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией
Вчера, 23:25
Так он прокомментировал заявление Путина о том, что утверждения западных политиков о возможной атаке России на Европу выглядят смешно.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил НАТО у своих границ. Альянс утверждает, что это укрепление "сдерживает агрессию", однако в Кремле подчеркивают: Москва никому не угрожает, но будет реагировать на потенциальные риски. При этом Россия остается открытой к диалогу при условии равноправия и прекращения милитаризации Европы.
Президент Путин неоднократно пояснял, что Москва не намерена атаковать страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлекать внимание населения от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
В Раде отреагировали на слова Путина во время выступления в Киргизии
Вчера, 23:21
 
В миреЕВРОПАМОСКВАБишкекВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала