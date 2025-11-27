https://1prime.ru/20251127/ugroza-865006093.html

Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина

Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина - 27.11.2025, ПРАЙМ

Журналист высказался о "российской угрозе" после слов Путина

Любой здравомыслящий человек должен понимать, что слова Владимира Путина о том, что Москва не собирается нападать на Европу, являются правдой, заявил журналист... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T23:28+0300

2025-11-27T23:28+0300

2025-11-27T23:28+0300

в мире

европа

москва

бишкек

владимир путин

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что слова Владимира Путина о том, что Москва не собирается нападать на Европу, являются правдой, заявил журналист Томас Фази в соцсети X после выступления президента России в Бишкеке."Эта угроза придумана для того, чтобы оправдать милитаризацию в Европе и полный захват континента военно-олигархическим режимом ЕС и НАТО", — написал он.Так он прокомментировал заявление Путина о том, что утверждения западных политиков о возможной атаке России на Европу выглядят смешно.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил НАТО у своих границ. Альянс утверждает, что это укрепление "сдерживает агрессию", однако в Кремле подчеркивают: Москва никому не угрожает, но будет реагировать на потенциальные риски. При этом Россия остается открытой к диалогу при условии равноправия и прекращения милитаризации Европы.Президент Путин неоднократно пояснял, что Москва не намерена атаковать страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики используют миф о "российской угрозе", чтобы отвлекать внимание населения от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://1prime.ru/20251127/voyna-865005963.html

https://1prime.ru/20251127/mir-865005822.html

европа

москва

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, европа, москва, бишкек, владимир путин, ес, нато