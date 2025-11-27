https://1prime.ru/20251127/ugrozy--865004327.html

В Финляндии резко отреагировали на высказывания Каллас о России

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Европейские политики позволяют себе необоснованные угрозы в сторону России, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X после выступления главы евродипломатии Каи Каллас."Знаете, Кая Каллас, когда вы выдвигаете угрозы, у вас должно быть что-то, чем можно угрожать. Сэппуку европейской экономики — не подойдет в качестве убедительного аргумента", — отметил он. Малинен также добавил, что таких, как Каллас, впереди ждет "судный день".Так он прокомментировал ее слова на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС по Украине. Среди прочего Каллас заявила, что намерена добиваться "сокращения оборонного бюджета России и ограничения численности ее армии".Мирная инициатива США и европейские "поправки"На прошлой неделе Белый дом объявил о подготовке плана прекращения конфликта на Украине. По данным зарубежных СМИ, предложение предполагает передачу Москве контроля над Донбассом, официальное признание Россией Донбасса и Крыма, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности ВСУ вдвое, запрет на размещение иностранных войск и ударных систем на Украине.Владимир Путин подтвердил, что Москва располагает текстом документа, но детальное обсуждение пока не проводилось. Он подчеркнул, что план способен стать основой будущего урегулирования. По его словам, ситуация на фронте в целом благоприятна для России, поскольку способствует достижению целей СВО, однако страна открыта к диалогу.В Женеве в воскресенье прошли консультации представителей ЕС, США и Киева по внесению поправок к американской инициативе. Reuters и Telegraph опубликовали два варианта изменений.В одном из них Евросоюз предлагает закрепить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военнослужащих, в другом — подобные ограничения отсутствуют.

