В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России

В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России

2025-11-27T16:50+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". "Могу сказать точно, что у нас достаточно ликвидных активов в юане и золоте, и иных формах для того, чтобы обеспечивать выполнение наших функций, поэтому финансовой стабильности ничего не угрожает", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии возможных рисков для финансовой стабильности в РФ. Также зампред добавил, что опыт предыдущих санкций показывал, что в течение достаточно короткого периода, цепочки поставок восстанавливаются, тем самым Банк России здесь тоже не наблюдает угрозы для финансовой стабильности страны.

