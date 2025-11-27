Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России - 27.11.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России - 27.11.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России
Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, сообщил заместитель... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T16:50+0300
2025-11-27T16:50+0300
финансы
банки
россия
рф
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". "Могу сказать точно, что у нас достаточно ликвидных активов в юане и золоте, и иных формах для того, чтобы обеспечивать выполнение наших функций, поэтому финансовой стабильности ничего не угрожает", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии возможных рисков для финансовой стабильности в РФ. Также зампред добавил, что опыт предыдущих санкций показывал, что в течение достаточно короткого периода, цепочки поставок восстанавливаются, тем самым Банк России здесь тоже не наблюдает угрозы для финансовой стабильности страны.
16:50 27.11.2025
 
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России

ЦБ: угроз для финансовой стабильности в России нет

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности".
"Могу сказать точно, что у нас достаточно ликвидных активов в юане и золоте, и иных формах для того, чтобы обеспечивать выполнение наших функций, поэтому финансовой стабильности ничего не угрожает", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии возможных рисков для финансовой стабильности в РФ.
Также зампред добавил, что опыт предыдущих санкций показывал, что в течение достаточно короткого периода, цепочки поставок восстанавливаются, тем самым Банк России здесь тоже не наблюдает угрозы для финансовой стабильности страны.
В ЦБ заявили о снижении российских международных резервов
16:40
 
