https://1prime.ru/20251127/ugrozy-864993828.html
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России - 27.11.2025, ПРАЙМ
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России
Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, сообщил заместитель... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T16:50+0300
2025-11-27T16:50+0300
2025-11-27T16:50+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". "Могу сказать точно, что у нас достаточно ликвидных активов в юане и золоте, и иных формах для того, чтобы обеспечивать выполнение наших функций, поэтому финансовой стабильности ничего не угрожает", - сказал он, отвечая на вопрос о наличии возможных рисков для финансовой стабильности в РФ. Также зампред добавил, что опыт предыдущих санкций показывал, что в течение достаточно короткого периода, цепочки поставок восстанавливаются, тем самым Банк России здесь тоже не наблюдает угрозы для финансовой стабильности страны.
https://1prime.ru/20251127/rezervy-864993641.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
В ЦБ заявили об отсутствии угроз для финансовой стабильности в России
ЦБ: угроз для финансовой стабильности в России нет