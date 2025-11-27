Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто отвратительно": в США высказались о перспективах Украины - 27.11.2025
"Просто отвратительно": в США высказались о перспективах Украины
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Зеленский стремится продолжать конфликт, невзирая на стремление уставшего народа страны к мирному разрешению, сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Они хочет мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну, если кто-то ее профинансирует и вооружит. &lt;…&gt; "Он (народ Украины. — Прим. ред.) совершенно измотан. А людей вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают. Просто отвратительно, что происходит", — рассказал ученый.Сакс также подчеркнул, что успешное окончание конфликта будет зависеть от последовательной внешней политики Вашингтона."Если Трамп будет действовать четко, последовательно и реалистично, то война закончится. Он уже сообщил европейцам и Украине, что этот конфликт проигран, что он разрушительный для Украины. Этого никогда не должно было случиться, а расширение НАТО на Украину было ошибкой", — резюмировал Сакс.Инициатива США по мирному разрешению конфликтаНа прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Согласно зарубежной прессе, инициативы включают передачу под контроль Москвы всего Донбасса, официальное признание его и Крыма как российских, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вида вооружения, способного бить вглубь России.Как ранее заявлял Владимир Путин, Москва располагает текстом американского плана, но детально его пока не обсуждала. Президент отметил, что данный документ может стать основой для окончательного решения, подчеркивая, что, несмотря на соответствие текущей ситуации на фронте российским целям, страна готова к переговорам и мирному разрешению проблем.
05:25 27.11.2025
 
"Просто отвратительно": в США высказались о перспективах Украины

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Зеленский стремится продолжать конфликт, невзирая на стремление уставшего народа страны к мирному разрешению, сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Они хочет мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну, если кто-то ее профинансирует и вооружит. <…> "Он (народ Украины. — Прим. ред.) совершенно измотан. А людей вытаскивают с улиц и отправляют на передовую, где их расстреливают. Просто отвратительно, что происходит", — рассказал ученый.
Сакс также подчеркнул, что успешное окончание конфликта будет зависеть от последовательной внешней политики Вашингтона.
"Если Трамп будет действовать четко, последовательно и реалистично, то война закончится. Он уже сообщил европейцам и Украине, что этот конфликт проигран, что он разрушительный для Украины. Этого никогда не должно было случиться, а расширение НАТО на Украину было ошибкой", — резюмировал Сакс.

Инициатива США по мирному разрешению конфликта

На прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Согласно зарубежной прессе, инициативы включают передачу под контроль Москвы всего Донбасса, официальное признание его и Крыма как российских, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вида вооружения, способного бить вглубь России.
Как ранее заявлял Владимир Путин, Москва располагает текстом американского плана, но детально его пока не обсуждала. Президент отметил, что данный документ может стать основой для окончательного решения, подчеркивая, что, несмотря на соответствие текущей ситуации на фронте российским целям, страна готова к переговорам и мирному разрешению проблем.
