Ватикан выступил против многоженства среди католиков
2025-11-27T02:57+0300
общество
Католики не нуждаются в практиках многоженства, а брак должен быть исключительным и единственным союзом между мужчиной и женщиной, говорится в указе Ватикана, опубликованном агентством Reuters."Многоженство, супружеская измена или полиамория основаны на иллюзии, что интенсивность отношений можно определить количестве партнеров. <…> Брак — это пожизненное обязательство между одним мужчиной и одной женщиной", — указано в документе.Святой престол также выразил критику в адрес некоторых католических священнослужителей в Африке, которые практикуют браки, основанные на многоженстве.
