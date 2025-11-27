https://1prime.ru/20251127/vatikan-864976508.html

Ватикан выступил против многоженства среди католиков

Ватикан выступил против многоженства среди католиков

Католики не нуждаются в практиках многоженства, а брак должен быть исключительным и единственным союзом между мужчиной и женщиной, говорится в указе Ватикана, опубликованном агентством Reuters."Многоженство, супружеская измена или полиамория основаны на иллюзии, что интенсивность отношений можно определить количестве партнеров. <…> Брак — это пожизненное обязательство между одним мужчиной и одной женщиной", — указано в документе.Святой престол также выразил критику в адрес некоторых католических священнослужителей в Африке, которые практикуют браки, основанные на многоженстве.

