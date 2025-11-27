Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ватикан выступил против многоженства среди католиков - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/vatikan-864976508.html
Ватикан выступил против многоженства среди католиков
Ватикан выступил против многоженства среди католиков - 27.11.2025, ПРАЙМ
Ватикан выступил против многоженства среди католиков
Католики не нуждаются в практиках многоженства, а брак должен быть исключительным и единственным союзом между мужчиной и женщиной, говорится в указе Ватикана,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T02:57+0300
2025-11-27T02:57+0300
общество
ватикан
reuters
африка
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75692/23/756922348_0:3:400:228_1920x0_80_0_0_194ac01fcdc62c798f9004a6b1b2efb9.jpg
Католики не нуждаются в практиках многоженства, а брак должен быть исключительным и единственным союзом между мужчиной и женщиной, говорится в указе Ватикана, опубликованном агентством Reuters."Многоженство, супружеская измена или полиамория основаны на иллюзии, что интенсивность отношений можно определить количестве партнеров. &lt;…&gt; Брак — это пожизненное обязательство между одним мужчиной и одной женщиной", — указано в документе.Святой престол также выразил критику в адрес некоторых католических священнослужителей в Африке, которые практикуют браки, основанные на многоженстве.
https://1prime.ru/20250709/peregovory-859333447.html
ватикан
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75692/23/756922348_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_8522525ddfd683026a80859ed16017f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ватикан, reuters, африка
Общество , ВАТИКАН, Reuters, АФРИКА
02:57 27.11.2025
 
Ватикан выступил против многоженства среди католиков

Папа римский Лев XIV: католикам стоит ограничиться одним супругом

Ватикан
Ватикан
Ватикан. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Католики не нуждаются в практиках многоженства, а брак должен быть исключительным и единственным союзом между мужчиной и женщиной, говорится в указе Ватикана, опубликованном агентством Reuters.
"Многоженство, супружеская измена или полиамория основаны на иллюзии, что интенсивность отношений можно определить количестве партнеров. <…> Брак — это пожизненное обязательство между одним мужчиной и одной женщиной", — указано в документе.
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины
9 июля, 16:27
Святой престол также выразил критику в адрес некоторых католических священнослужителей в Африке, которые практикуют браки, основанные на многоженстве.
 
ОбществоВАТИКАНReutersАФРИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала