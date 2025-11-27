https://1prime.ru/20251127/vedomstva-864977759.html

СМИ: ведомства расширят внедрение ИИ в свои информационные системы

2025-11-27T04:25+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ведомства расширят внедрение технологий искусственного интеллекта в свои информационные системы, это поручил сделать вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ. В среду Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации сказал, что искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например, в формировании протоколов или маркировании документов. "Ведомства подготовят предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы в следующем году", - сообщает газета "Известия". Также, по данным газеты, ведомства должны были отправить предложения по цифровизации до 19 ноября в аналитический центр при правительстве, который систематизирует сведения и до 1 декабря предоставит их Минцифры, Минэкономразвития и правительству. "Минцифры же должно будет до 25 декабря провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 год", - следует из документа, который есть у газеты.

2025

