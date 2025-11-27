Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ведомства расширят внедрение ИИ в свои информационные системы - 27.11.2025
Ведомства расширят внедрение ИИ в свои информационные системы
2025-11-27T04:34+0300
2025-11-27T04:34+0300
технологии
рф
красноярск
дмитрий григоренко
ведомости
совет федерации
минцифры
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ведомства расширят внедрение технологий искусственного интеллекта в свои информационные системы, это поручил сделать вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ. В среду Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации сказал, что искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например, в формировании протоколов или маркировании документов. "Ведомства подготовят предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы в следующем году", - сообщает газета "Ведомости". Также, по данным газеты, ведомства должны были отправить предложения по цифровизации до 19 ноября в аналитический центр при правительстве, который систематизирует сведения и до 1 декабря предоставит их Минцифры, Минэкономразвития и правительству. "Минцифры же должно будет до 25 декабря провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 год", - следует из документа, который есть у газеты.
рф
красноярск
технологии, рф, красноярск, дмитрий григоренко, ведомости, совет федерации, минцифры
Технологии, РФ, Красноярск, Дмитрий Григоренко, Ведомости, Совет Федерации, Минцифры
04:34 27.11.2025
 
Ведомства расширят внедрение ИИ в свои информационные системы

Заголовок дается в новой редакции, уточняется 3 абзац
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ведомства расширят внедрение технологий искусственного интеллекта в свои информационные системы, это поручил сделать вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко по итогам Всероссийского форума контрольных (надзорных) органов в Красноярске, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ.
В среду Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации сказал, что искусственный интеллект сейчас аккуратно внедряется в аппарате правительства РФ и используется в качестве помощника, например, в формировании протоколов или маркировании документов.
"Ведомства подготовят предложения по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в свои информационные системы в следующем году", - сообщает газета "Ведомости".
Также, по данным газеты, ведомства должны были отправить предложения по цифровизации до 19 ноября в аналитический центр при правительстве, который систематизирует сведения и до 1 декабря предоставит их Минцифры, Минэкономразвития и правительству.
"Минцифры же должно будет до 25 декабря провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 год", - следует из документа, который есть у газеты.
 
