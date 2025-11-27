Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.11.2025
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз - 27.11.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз
Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено на портале... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:03+0300
2025-11-27T21:03+0300
бизнес
россия
саудовская аравия
михаил мишустин
мид
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "B соответствии со статьей 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия (прилагается)", - говорится в распоряжении. Кроме того, премьер России Михаил Мишустин поручил дипведомству провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
саудовская аравия
бизнес, россия, саудовская аравия, михаил мишустин, мид, туризм
Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Михаил Мишустин, МИД, Туризм
21:03 27.11.2025
 
Правительство одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией об отмене виз

Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"B соответствии со статьей 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия (прилагается)", - говорится в распоряжении.
Кроме того, премьер России Михаил Мишустин поручил дипведомству провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из Китая
3 ноября, 12:15
 
БизнесРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМихаил МишустинМИДТуризм
 
 
