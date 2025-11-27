https://1prime.ru/20251127/viza-865001776.html
Эксперт оценила проект о безвизовом режиме России и Саудовской Аравии
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Одобрение правительством России проекта соглашения о безвизовом режиме с Саудовской Аравией - чрезвычайно позитивный шаг для туротрасли РФ, Королевство является перспективным массовым направлением для российских туристов, сказала РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева. Правительство России одобрило проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований, соответствующее распоряжение размещено ранее в четверг на портале официального опубликования правовых актов. "Это чрезвычайно позитивный и стратегически важный шаг для туристической отрасли. Саудовская Аравия стремительно формируется как перспективное массовое направление для российских туристов: уже запущены прямые рейсы двух авиаперевозчиков, активно развиваются новые курорты на побережье Красного моря, создаётся современная туристическая инфраструктура", - сказала Домостроева. По ее словам, Саудовская Аравия обладает огромным потенциалом для культурно-исторического, событийного и приключенческого туризма. "Мы отмечаем стабильный спрос не только на размещение на побережье Джидды и в курортной зоне Красного моря, но и на экскурсионные программы, а также туры на крупные фестивали. Уверены, что переход к безвизовому режиму станет мощным стимулом для увеличения туристического потока и расширения деловых и культурных связей между нашими странами", - добавила она. Что касается въездного туризма, по словам Домостроевой, Саудовская Аравия уже входит в топ-3 ключевых рынков-поставщиков иностранных туристов. "Это говорит о высоком уровне взаимного интереса и возможностях дальнейшего роста", - заключила она.
