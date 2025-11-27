Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси - 27.11.2025
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси - 27.11.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T15:30+0300
2025-11-27T15:31+0300
бизнес
общество
рф
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Предлагается для самозанятых, работающих в такси на своём автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту — 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года… Планируем в ближайшее время рассмотреть законодательную инициативу и выйти на решение", - написал Володин в своем канале в Max. Он рассказал, что поступают обращения, связанные со вступлением в силу 1 марта 2026 года норм федерального закона о локализации такси. По словам председателя Госдумы, особенно самозанятых, которые работают в этой сфере, беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр. Володин уточнил, что в такси их большое количество - по разным оценкам, от 540 тысяч до 1,5 миллиона человек, и для более 70% это — дополнительный заработок, многие используют личный автомобиль. "Изучив поступившие обращения, депутаты подготовили законопроект… Рассматривается их включение в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев, владелец использует его без привлечения третьих лиц", - добавил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что внесённой поправкой также предусмотрено, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года. "В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации", - подытожил Володин. Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года. Правительство РФ также поддержало данный законопроект.
рф
Бизнес, Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума
15:30 27.11.2025 (обновлено: 15:31 27.11.2025)
 
Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси

Володин: Госдума рассмотрит проект о квотах для нелокализованных такси

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Предлагается для самозанятых, работающих в такси на своём автомобиле, не соответствующем требованиям локализации, установить региональную квоту — 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года… Планируем в ближайшее время рассмотреть законодательную инициативу и выйти на решение", - написал Володин в своем канале в Max.
Он рассказал, что поступают обращения, связанные со вступлением в силу 1 марта 2026 года норм федерального закона о локализации такси.
По словам председателя Госдумы, особенно самозанятых, которые работают в этой сфере, беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр.
Володин уточнил, что в такси их большое количество - по разным оценкам, от 540 тысяч до 1,5 миллиона человек, и для более 70% это — дополнительный заработок, многие используют личный автомобиль.
"Изучив поступившие обращения, депутаты подготовили законопроект… Рассматривается их включение в официальный реестр, если транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев, владелец использует его без привлечения третьих лиц", - добавил председатель Госдумы.
Он подчеркнул, что внесённой поправкой также предусмотрено, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года.
"В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации", - подытожил Володин.
Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года.
Правительство РФ также поддержало данный законопроект.
