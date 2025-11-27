Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией - 27.11.2025
СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией
СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией - 27.11.2025, ПРАЙМ
СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией
Вооруженное противостояние с Россией превратилось в вопрос политического выживания для руководства стран ЕС, пишет Steigan. | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вооруженное противостояние с Россией превратилось в вопрос политического выживания для руководства стран ЕС, пишет Steigan."Все больше создается впечатление, что "лидеры" Европы — Стармер, Макрон, Мерц и фон дер Ляйен — осознают, что им необходимо продолжать войну с Россией ради собственного политического выживания", — указано в статье.Автор также отметил, что Россию преднамеренно втягивали в конфликт, создавая условия для начала военной операции.Москва неоднократно выражала обеспокоенность растущей активностью НАТО у западных границ. Альянс продолжает расширять свое присутствие, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали: Россия никому не угрожает, но не оставит без реакции действия, способные навредить ее интересам.
23:25 27.11.2025
 
СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией

Steigan: лидеры Евросоюза поддерживают войну с Россией ради политического выживания

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вооруженное противостояние с Россией превратилось в вопрос политического выживания для руководства стран ЕС, пишет Steigan.
"Все больше создается впечатление, что "лидеры" Европы — Стармер, Макрон, Мерц и фон дер Ляйен — осознают, что им необходимо продолжать войну с Россией ради собственного политического выживания", — указано в статье.
Автор также отметил, что Россию преднамеренно втягивали в конфликт, создавая условия для начала военной операции.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность растущей активностью НАТО у западных границ. Альянс продолжает расширять свое присутствие, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали: Россия никому не угрожает, но не оставит без реакции действия, способные навредить ее интересам.
