СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией

СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией

СМИ высказались о противостоянии Европы с Россией

Вооруженное противостояние с Россией превратилось в вопрос политического выживания для руководства стран ЕС, пишет Steigan.

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вооруженное противостояние с Россией превратилось в вопрос политического выживания для руководства стран ЕС, пишет Steigan."Все больше создается впечатление, что "лидеры" Европы — Стармер, Макрон, Мерц и фон дер Ляйен — осознают, что им необходимо продолжать войну с Россией ради собственного политического выживания", — указано в статье.Автор также отметил, что Россию преднамеренно втягивали в конфликт, создавая условия для начала военной операции.Москва неоднократно выражала обеспокоенность растущей активностью НАТО у западных границ. Альянс продолжает расширять свое присутствие, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали: Россия никому не угрожает, но не оставит без реакции действия, способные навредить ее интересам.

