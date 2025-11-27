https://1prime.ru/20251127/vtb-864982986.html

ВТБ планирует трансформировать розничный бизнес в 2025 году

ВТБ планирует трансформировать розничный бизнес в 2025 году - 27.11.2025, ПРАЙМ

ВТБ планирует трансформировать розничный бизнес в 2025 году

ВТБ планирует трансформировать свой розничный бизнес в следующем году, сделав акцент на персонализацию и цифровые сервисы, сообщает пресс-служба банка в... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T09:09+0300

2025-11-27T09:09+0300

2025-11-27T09:09+0300

бизнес

финансы

банки

ольга скоробогатова

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. ВТБ планирует трансформировать свой розничный бизнес в следующем году, сделав акцент на персонализацию и цифровые сервисы, сообщает пресс-служба банка в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" "Мы намерены трансформировать нашу бизнес-модель, сделав ее более персональной, с акцентом на конкретные потребности клиента", - заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. Она пояснила, что второй фокус трансформации – это цифровые сервисы: от полного обновления онлайн-банка до расширения направлений для международных переводов. "Кроме того, мы будем активнее развивать партнерские проекты. Клиенты ВТБ будут чувствовать преимущества не только классического банкинга, но и выгоду от нашего сотрудничества с крупнейшими компаниями России", - добавила она. На сегодняшний день число активных розничных клиентов ВТБ превысило 30 миллионов человек. С начала 2025 года их число выросло более чем на 6 миллионов. К достижению знаковой отметки по числу активных клиентов ВТБ подготовил серию коротких новелл о клиентском сервисе банка при участии молодых актеров МХТ. Также отмечается, что число вкладчиков ВТБ достигло 10 миллионов человек. Банк активно развивает свои продукты в период "накопительного сезона", а с июля расширил преимущества для зарплатных клиентов, число которых также превысило отметку в 10 миллионов.

https://1prime.ru/20251112/kostin-864474743.html

https://1prime.ru/20251113/kostin-864495637.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, ольга скоробогатова, втб