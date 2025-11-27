https://1prime.ru/20251127/yuan-864997796.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже вырос по итогам торгов четверга

2025-11-27T19:11+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек, до 11,01 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,24%, до 62,69 доллара за баррель. РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ СИЛЬНЫМ Юань снизился на 0,58%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 10,99-11,06 рубля. "Рубль остается сильным. Юань на Мосбирже сегодня отметился ниже 11, доллар на межбанковском рынке опускался к минимумам года на 77,8. Налоговый период оказывает пиковую поддержку нацвалюте, но в целом можно отметить сохраняющуюся слабость спроса на валюту вследствие длительного периода жесткой ДКП и подавленности экономической активности", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "По данным ЦБ РФ, российская валюта укрепилась также к доллару и евро. Вечернее ухудшение геополитического новостного фона не оказало видимое влияние на валютный рынок. При этом фактор налогового периода пока продолжает играть на стороне рубля, но в пятницу он уже окончательно завершится", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗ В целом неделю курс может закончить у верхней границы диапазона в 11,00-11,10 рубля за юань, а на следующей неделе – выйти вверх из этого диапазона, заключил Григорьев. "Ожидаем изменений со следующей неделе – доллар может вернуться к 80, юань – в направлении 11,3 рубля. Ориентиры по валютам на пятницу – 78-80 рублей за доллар, 10,95-11,15 рубля за юань",- прогнозирует Шепелев.

