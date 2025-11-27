https://1prime.ru/20251127/zakharova-864990780.html

Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию

Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса ранее написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. "Видимо, шпалы нужны им для топки", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда".

