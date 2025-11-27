Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/zakharova-864990780.html
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию - 27.11.2025, ПРАЙМ
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию
Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД РФ... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T14:31+0300
2025-11-27T14:31+0300
бизнес
мировая экономика
латвия
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса ранее написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. "Видимо, шпалы нужны им для топки", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда".
https://1prime.ru/20251124/zakharova-864879783.html
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, латвия, мария захарова, мид рф
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
14:31 27.11.2025
 
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию

Захарова предположила, что властям Латвии нужны шпалы для топки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса ранее написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.
"Видимо, шпалы нужны им для топки", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда".
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Западные СМИ покрывают киевский режим, как мафия, заявила Захарова
24 ноября, 16:39
 
БизнесМировая экономикаЛАТВИЯМария ЗахароваМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала