Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию - 27.11.2025, ПРАЙМ
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию
Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД РФ... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T14:31+0300
2025-11-27T14:31+0300
2025-11-27T14:31+0300
бизнес
мировая экономика
латвия
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Латвии, видимо, нуждаются в шпалах от ведущих в Россию железнодорожных путей для топки, в ироничной форме предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса ранее написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию. "Видимо, шпалы нужны им для топки", - сказала Захарова газете "Комсомольская правда".
латвия
Новости
ru-RU
бизнес, мировая экономика, латвия, мария захарова, мид рф
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова высмеяла план Латвии разобрать ж/д пути в Россию
Захарова предположила, что властям Латвии нужны шпалы для топки