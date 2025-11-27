https://1prime.ru/20251127/zakharova-864990904.html
США вербуют наемников для ВСУ на Филиппинах, заявила Захарова
2025-11-27T14:35+0300
2025-11-27T14:35+0300
2025-11-27T14:42+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Представители США начали кампанию на Филиппинах по набору добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, причем посольство Германии выдает им шенгенские визы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По поступающей информации, представители США развернули на Филиппинах кампанию по найму местных граждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ... Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным. Претендентам обещают ежемесячное вознаграждение в размере порядка 5 тысяч долларов США", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее данным, вербовку ведет американская фирма RNS International из штата Флорида, специализирующаяся на услугах в сфере безопасности. А перед отправкой в зону конфликта потенциальные наемники проходят подготовку под надзором американских инструкторов на базе в пригороде города Сан-фернандо в провинции Пампанга и получают немецкую шенгенскую визу."Оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле", - отметила Захарова.Она возмутилась, что посольства стран ЕС в хамской форме отказывают в получении визы добропорядочным россиянам, планирующим посетить Европу в туристических и гуманитарных целях, при этом ФРГ не боится пускать в шенгенскую зону боевиков, причем по ложным основаниям."Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. По прилете в Германию завербованные лица переправляются в другие страны, в том числе ЕС. Например, в Польшу. Потом - на Украину. Какая есть гарантия, что они куда-либо еще не будут направлены? А никакой. Но главное другое - это и есть повод для ПАСЕ, для всех остальных институций, наплодившихся на пространстве Западной Европы, всякие там ЕСПЧ и так далее, обсудить ситуацию", - заявила Захарова.
