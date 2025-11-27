https://1prime.ru/20251127/zakharova-864993967.html

Захарова предположила, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле

Захарова предположила, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле - 27.11.2025, ПРАЙМ

Захарова предположила, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле

Нельзя исключать, что представители киевского режима могли своровать и те деньги, которые были выделены на переговоры в Стамбуле, заявила официальный... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T16:55+0300

2025-11-27T16:55+0300

2025-11-27T16:56+0300

финансы

мировая экономика

рф

турция

стамбул

мария захарова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861714711_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_8766c6468cfc7e01d765b17021d1b663.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Нельзя исключать, что представители киевского режима могли своровать и те деньги, которые были выделены на переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я не исключаю, что они (представители киевского режима – ред.) на Банковой разворовали и те деньги, которые отвели себе на проведение контактов и переговоров в Турции. Я этого тоже не исключаю", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Официальный представитель МИД РФ высказала слова благодарности турецкой стороне, которая вновь предложила выступить площадкой для урегулирования конфликта на Украине. "Несмотря на соответствующее отношение к Банковой, которое мы не скрываем, мы всегда шли на эти контакты во имя людей, во имя решения гуманитарных проблем, во имя движения к миру", - добавила она. В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил намерение оказывать помощь переговорам и готовность предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, выразил признательность Турции за то, что она готова предоставить условия для продолжения переговорного процесса РФ и Украины.

https://1prime.ru/20251127/zakharova-864990904.html

https://1prime.ru/20251127/zakharova-864990780.html

рф

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, рф, турция, стамбул, мария захарова, владимир путин