Захарова предположила, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Нельзя исключать, что представители киевского режима могли своровать и те деньги, которые были выделены на переговоры в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не исключаю, что они (представители киевского режима – ред.) на Банковой разворовали и те деньги, которые отвели себе на проведение контактов и переговоров в Турции. Я этого тоже не исключаю", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ высказала слова благодарности турецкой стороне, которая вновь предложила выступить площадкой для урегулирования конфликта на Украине.
"Несмотря на соответствующее отношение к Банковой, которое мы не скрываем, мы всегда шли на эти контакты во имя людей, во имя решения гуманитарных проблем, во имя движения к миру", - добавила она.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным выразил намерение оказывать помощь переговорам и готовность предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, выразил признательность Турции за то, что она готова предоставить условия для продолжения переговорного процесса РФ и Украины.