В ЦБ предложили доработать законодательство о жилье в рассрочку
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России предлагает законодательно закрепить принцип получения денег застройщиками только после перехода к покупателям жилья права собственности при продаже недвижимости в рассрочку, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2025 года. "Для защиты прав покупателей и минимизации недобросовестных практик со стороны застройщиков Банк России считает необходимым доработать законодательство в сфере жилищного строительства, в частности отношений по продаже юридическими лицами объектов недвижимости физическим лицам с условием рассрочки платежа. В настоящий момент счета эскроу раскрываются в пользу застройщика после ввода дома в эксплуатацию, а для уже построенных объектов такие счета не предусмотрены законодательством", - говорится в документе. "Чтобы минимизировать риски для физических лиц, целесообразно закрепить принцип "деньги в обмен на право собственности", - отмечается там. Регулятор считает, что такой механизм в полной мере будет способствовать защите интересов как покупателей, так и продавцов вне зависимости от способа приобретения жилья. Кроме того, ЦБ представляется целесообразным договорные обязательства по рассрочке перевести в трехстороннюю плоскость с участием банков, в том числе в целях передачи информации о задолженности физических лиц в бюро кредитных историй. "Продажи в рассрочку могут нести риски для всех участников сделки. Застройщики, по сути, подменяют собой кредитные организации и несут несвойственные им кредитные риски. Для застройщика при большом объеме расторгаемых договоров с рассрочкой возрастает риск нарушения графика погашения кредита (может потребоваться новый кредит для возврата средств клиентам), и, как следствие, повышается его собственный риск неплатежеспособности", - указывает ЦБ. А покупателям при расторжении договора грозят обесценение средств, штрафы, сложности с возвратом ранее внесенной суммы при финансовых трудностях у застройщика (для рассрочки после ввода в эксплуатацию), добавляет регулятор.
16:33 27.11.2025
 
В ЦБ предложили доработать законодательство о жилье в рассрочку

В ЦБ предложили доработать законодательство для продажи жилья в рассрочку

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России предлагает законодательно закрепить принцип получения денег застройщиками только после перехода к покупателям жилья права собственности при продаже недвижимости в рассрочку, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2025 года.
"Для защиты прав покупателей и минимизации недобросовестных практик со стороны застройщиков Банк России считает необходимым доработать законодательство в сфере жилищного строительства, в частности отношений по продаже юридическими лицами объектов недвижимости физическим лицам с условием рассрочки платежа. В настоящий момент счета эскроу раскрываются в пользу застройщика после ввода дома в эксплуатацию, а для уже построенных объектов такие счета не предусмотрены законодательством", - говорится в документе.
"Чтобы минимизировать риски для физических лиц, целесообразно закрепить принцип "деньги в обмен на право собственности", - отмечается там.
Регулятор считает, что такой механизм в полной мере будет способствовать защите интересов как покупателей, так и продавцов вне зависимости от способа приобретения жилья. Кроме того, ЦБ представляется целесообразным договорные обязательства по рассрочке перевести в трехстороннюю плоскость с участием банков, в том числе в целях передачи информации о задолженности физических лиц в бюро кредитных историй.
"Продажи в рассрочку могут нести риски для всех участников сделки. Застройщики, по сути, подменяют собой кредитные организации и несут несвойственные им кредитные риски. Для застройщика при большом объеме расторгаемых договоров с рассрочкой возрастает риск нарушения графика погашения кредита (может потребоваться новый кредит для возврата средств клиентам), и, как следствие, повышается его собственный риск неплатежеспособности", - указывает ЦБ.
А покупателям при расторжении договора грозят обесценение средств, штрафы, сложности с возвратом ранее внесенной суммы при финансовых трудностях у застройщика (для рассрочки после ввода в эксплуатацию), добавляет регулятор.
Заголовок открываемого материала