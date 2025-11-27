https://1prime.ru/20251127/zhile-864993354.html

В ЦБ предложили доработать законодательство о жилье в рассрочку

В ЦБ предложили доработать законодательство о жилье в рассрочку - 27.11.2025, ПРАЙМ

В ЦБ предложили доработать законодательство о жилье в рассрочку

Банк России предлагает законодательно закрепить принцип получения денег застройщиками только после перехода к покупателям жилья права собственности при продаже... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T16:33+0300

2025-11-27T16:33+0300

2025-11-27T16:33+0300

недвижимость

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России предлагает законодательно закрепить принцип получения денег застройщиками только после перехода к покупателям жилья права собственности при продаже недвижимости в рассрочку, сообщается в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй-третий кварталы 2025 года. "Для защиты прав покупателей и минимизации недобросовестных практик со стороны застройщиков Банк России считает необходимым доработать законодательство в сфере жилищного строительства, в частности отношений по продаже юридическими лицами объектов недвижимости физическим лицам с условием рассрочки платежа. В настоящий момент счета эскроу раскрываются в пользу застройщика после ввода дома в эксплуатацию, а для уже построенных объектов такие счета не предусмотрены законодательством", - говорится в документе. "Чтобы минимизировать риски для физических лиц, целесообразно закрепить принцип "деньги в обмен на право собственности", - отмечается там. Регулятор считает, что такой механизм в полной мере будет способствовать защите интересов как покупателей, так и продавцов вне зависимости от способа приобретения жилья. Кроме того, ЦБ представляется целесообразным договорные обязательства по рассрочке перевести в трехстороннюю плоскость с участием банков, в том числе в целях передачи информации о задолженности физических лиц в бюро кредитных историй. "Продажи в рассрочку могут нести риски для всех участников сделки. Застройщики, по сути, подменяют собой кредитные организации и несут несвойственные им кредитные риски. Для застройщика при большом объеме расторгаемых договоров с рассрочкой возрастает риск нарушения графика погашения кредита (может потребоваться новый кредит для возврата средств клиентам), и, как следствие, повышается его собственный риск неплатежеспособности", - указывает ЦБ. А покупателям при расторжении договора грозят обесценение средств, штрафы, сложности с возвратом ранее внесенной суммы при финансовых трудностях у застройщика (для рассрочки после ввода в эксплуатацию), добавляет регулятор.

https://1prime.ru/20251126/khusnullin-864970304.html

https://1prime.ru/20251114/kvartira--864543376.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, банки