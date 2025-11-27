Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет в четверг после роста предыдущих сессий - 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром после роста предыдущих четырех торговых сессий, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до 4 185,5 доллара за тройскую унцию. За предыдущие четыре дня котировки драгметалла поднялись на 2,96%. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,08% - до 52,88 доллара за унцию. "Рынки хотят зафиксировать прибыль после роста цены золота накануне... Федеральной резервной системе США не совсем понятны дальнейшие шаги, поэтому динамика котировок золота замедляется", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Gold Silver Central Брайана Ланя (Brian Lan). В среду была опубликована "Бежевая книга" Федрезерва США, представляющая собой сводку комментариев регулятора относительно состояния экономики страны. В ФРС отметили, что экономическая активность в стране практически не изменилась в октябре-ноябре, однако существуют риски ее замедления в ближайшие месяцы.
09:30 27.11.2025
 
Золото дешевеет в четверг после роста предыдущих сессий

Стоимость золота снижается в четверг после роста предыдущих четырех торговых сессий

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром после роста предыдущих четырех торговых сессий, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до 4 185,5 доллара за тройскую унцию. За предыдущие четыре дня котировки драгметалла поднялись на 2,96%.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,08% - до 52,88 доллара за унцию.
"Рынки хотят зафиксировать прибыль после роста цены золота накануне... Федеральной резервной системе США не совсем понятны дальнейшие шаги, поэтому динамика котировок золота замедляется", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Gold Silver Central Брайана Ланя (Brian Lan).
В среду была опубликована "Бежевая книга" Федрезерва США, представляющая собой сводку комментариев регулятора относительно состояния экономики страны. В ФРС отметили, что экономическая активность в стране практически не изменилась в октябре-ноябре, однако существуют риски ее замедления в ближайшие месяцы.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%
Вчера, 19:05
 
