В Роснедрах рассказали о приросте запасов золота в России за девять месяцев

В Роснедрах рассказали о приросте запасов золота в России за девять месяцев

2025-11-27T21:51+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Прирост запасов золота в России за первые девять месяцев текущего года составил 485,4 тонны, серебра - 4,4 тысячи тонн, угля - 737,5 миллиона тонн, редкоземельных металлов (РЗМ) - 32,7 тысячи тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роснедр. "По итогам третьего квартала 2025 года уже зафиксированы положительные объёмы приростов запасов, в частности, по золоту – 485,4 тонн, серебру – 4,4 тысяч тонн, углю – 737,5 миллиона тонн, также по ряду дефицитных видов, таких как титан – 17,3 миллиона тонн, молибден – 47,4 тысяч тонн, ниобий – 7,8 тысяч тонн, тантал – 584,5 тонн, рений – 46,9 тонн, РЗМ – 32,7 тысяч тонн", - рассказали в ведомстве. В Роснедрах отмечают позитивную тенденцию ежегодного прироста запасов по основным видам твёрдых полезных ископаемых, так как это свидетельствует о результативности геологоразведочных работ и эффективном управлении минерально‑сырьевой базой. Прирост запасов золота в России в первой половине 2025 года составил 450 тонн против 313 тонн за тот же период в прошлом году, заявлял в сентябре в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов. По итогам 2024 года прирост запасов этого драгметалла составил почти 900 тонн. В России балансовые запасы угля - почти 273 миллиарда тонн, из них в разработке - 46,4 миллиарда. Прирост запасов этого полезного ископаемого за десять месяцев 2024 года был на уровне 101,6 миллиона тонн, рассказывали РИА Новости в Минприроды. По данным Росстата, в 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн. Разведанные запасы редкоземельных металлов РФ, подготовленные к добыче, составляют 28,5 миллиона тонн, сообщал в феврале руководитель Роснедр Олег Казанов. По данным Минприроды РФ, инвестиции недропользователей в разведку редких и редкоземельных металлов в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда рублей. В частности, затраты бизнеса в геологоразведку РЗМ в этом году увеличатся в 4 раза, примерно до 200 миллионов рублей.

