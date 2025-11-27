Золото слабо дешевеет в рамках консолидации
Цена на золото снизилась после четырех торговых сессий роста
© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в четверг вечером после четырех торговых сессий роста, поскольку консолидация на рынке ещё не закончилась, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 162,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3%, - до 4 189,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,05%, до 52,89 доллара за унцию.
За предыдущие четыре торговые сессии стоимость доллара выросла почти на 3%. По словам аналитиков, коррекция цен на драгоценный металл, начавшаяся в октябре, продолжится до достижения консолидации на рынке.
"Мы по-прежнему ожидаем, что консолидация, начавшаяся с октябрьского спада, будет продолжаться, поскольку последствия этого спада еще не полностью устранены", - цитирует агентство Рейтер аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).
В то же время эксперт отметил, что благоприятные для котировок золота факторы остаются неизменными. К ним относятся ожидания замедления роста экономики США, которое приведет к понижению учетной ставки Федрезерва, ослабление доллара, а также устойчивый спрос на безопасные активы и покупки драгоценного металла мировыми центробанками.