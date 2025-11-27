https://1prime.ru/20251127/zoloto-865002689.html

Золото слабо дешевеет в рамках консолидации

Золото слабо дешевеет в рамках консолидации - 27.11.2025, ПРАЙМ

Золото слабо дешевеет в рамках консолидации

Стоимость золота несколько снижается в четверг вечером после четырех торговых сессий роста, поскольку консолидация на рынке ещё не закончилась, следует из... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T22:23+0300

2025-11-27T22:23+0300

2025-11-27T22:23+0300

рынок

торги

сша

comex

julius baer

федрезерв

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в четверг вечером после четырех торговых сессий роста, поскольку консолидация на рынке ещё не закончилась, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 162,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3%, - до 4 189,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,05%, до 52,89 доллара за унцию. За предыдущие четыре торговые сессии стоимость доллара выросла почти на 3%. По словам аналитиков, коррекция цен на драгоценный металл, начавшаяся в октябре, продолжится до достижения консолидации на рынке. "Мы по-прежнему ожидаем, что консолидация, начавшаяся с октябрьского спада, будет продолжаться, поскольку последствия этого спада еще не полностью устранены", - цитирует агентство Рейтер аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke). В то же время эксперт отметил, что благоприятные для котировок золота факторы остаются неизменными. К ним относятся ожидания замедления роста экономики США, которое приведет к понижению учетной ставки Федрезерва, ослабление доллара, а также устойчивый спрос на безопасные активы и покупки драгоценного металла мировыми центробанками.

https://1prime.ru/20251127/zoloto-865002188.html

https://1prime.ru/20251126/zoloto-864962152.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex, julius baer, федрезерв