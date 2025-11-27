Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото слабо дешевеет в рамках консолидации - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/zoloto-865002689.html
Золото слабо дешевеет в рамках консолидации
Золото слабо дешевеет в рамках консолидации - 27.11.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дешевеет в рамках консолидации
Стоимость золота несколько снижается в четверг вечером после четырех торговых сессий роста, поскольку консолидация на рынке ещё не закончилась, следует из... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T22:23+0300
2025-11-27T22:23+0300
рынок
торги
сша
comex
julius baer
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в четверг вечером после четырех торговых сессий роста, поскольку консолидация на рынке ещё не закончилась, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 162,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3%, - до 4 189,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,05%, до 52,89 доллара за унцию. За предыдущие четыре торговые сессии стоимость доллара выросла почти на 3%. По словам аналитиков, коррекция цен на драгоценный металл, начавшаяся в октябре, продолжится до достижения консолидации на рынке. "Мы по-прежнему ожидаем, что консолидация, начавшаяся с октябрьского спада, будет продолжаться, поскольку последствия этого спада еще не полностью устранены", - цитирует агентство Рейтер аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke). В то же время эксперт отметил, что благоприятные для котировок золота факторы остаются неизменными. К ним относятся ожидания замедления роста экономики США, которое приведет к понижению учетной ставки Федрезерва, ослабление доллара, а также устойчивый спрос на безопасные активы и покупки драгоценного металла мировыми центробанками.
https://1prime.ru/20251127/zoloto-865002188.html
https://1prime.ru/20251126/zoloto-864962152.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, julius baer, федрезерв
Рынок, Торги, США, Comex, Julius Baer, Федрезерв
22:23 27.11.2025
 
Золото слабо дешевеет в рамках консолидации

Цена на золото снизилась после четырех торговых сессий роста

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в четверг вечером после четырех торговых сессий роста, поскольку консолидация на рынке ещё не закончилась, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.09 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 162,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3%, - до 4 189,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,05%, до 52,89 доллара за унцию.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
В Роснедрах рассказали о приросте запасов золота в России за девять месяцев
21:51
За предыдущие четыре торговые сессии стоимость доллара выросла почти на 3%. По словам аналитиков, коррекция цен на драгоценный металл, начавшаяся в октябре, продолжится до достижения консолидации на рынке.
"Мы по-прежнему ожидаем, что консолидация, начавшаяся с октябрьского спада, будет продолжаться, поскольку последствия этого спада еще не полностью устранены", - цитирует агентство Рейтер аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).
В то же время эксперт отметил, что благоприятные для котировок золота факторы остаются неизменными. К ним относятся ожидания замедления роста экономики США, которое приведет к понижению учетной ставки Федрезерва, ослабление доллара, а также устойчивый спрос на безопасные активы и покупки драгоценного металла мировыми центробанками.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%
Вчера, 19:05
 
РынокТоргиСШАComexJulius BaerФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала