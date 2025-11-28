https://1prime.ru/20251128/afera-865021391.html

Защита обжалует приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

2025-11-28T13:49+0300

москва

балашиха

БАЛАШИХА (Московская обл.), 28 ноя - ПРАЙМ. Защита обжалует приговор фигурантам дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых. "Приговор будет обжалован" - сказал собеседник агентства. Курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил 7 лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий – 7 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – 4 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей. В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора. Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.

