Аксаков прокомментировал спор о скидках на маркетплейсах - 28.11.2025
Аксаков прокомментировал спор о скидках на маркетплейсах
2025-11-28T21:11+0300
2025-11-28T21:11+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Необходимо сохранить все скидки на маркетплейсах, но сделать их доступными всем покупателям без исключений, равный доступ как раз и должен сделать скидки постоянными и доступными всем, а не узкому кругу людей, против скидок никто не выступает - ни банки, ни регулирующие органы, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Дискуссию о равном доступе маркетплейсы переводят на тему скидок, пугая всех их отменой. Но против скидок никто не выступает - ни банки, ни регулирующие органы. Я считаю, что необходимо сохранить все скидки, но сделать их доступными всем покупателям без исключений. Равный доступ как раз и должен сделать скидки постоянными и доступными всем, а не узкому кругу людей", - сказал он. Сейчас есть две цены на все товары - выгодная для тех, кто открыл счет в банке маркетплейса, и невыгодная для всех остальных покупателей, отметил Аксаков. По его мнению, проигрывают в этой ситуации не банки, а люди - миллионы граждан, которые имеют счета и карты в других банках, не принадлежащих маркетплейсам. С них берут больше денег и навязывают им услуги конкретного банка - это не только несправедливо, но и прямо нарушает их права как потребителей, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку. "При равном доступе выгодную цену могут получить клиенты любых банков, без дискриминации. Банк России тоже выступает в защиту всех потребителей: цена товара не должна зависеть от того, с какого счета вы платите. Этот подход вполне можно закрепить в законе о маркетплейсах", - продолжил он. Сейчас два маркетплейса контролируют около 80% рынка, и у них есть все возможности, чтобы подталкивать людей к переходу в принадлежащие им банки, отметил Аксаков. Действия маркетплейсов влияют на тысячи компаний и миллионы людей, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не создавалась монополия и не нарушались права потребителей, считает он. "Уверен, что внимание Федеральной антимонопольной службы и других ведомств к вопросу равного доступа на маркетплейсах поможет найти решение в интересах потребителей. ФАС также могла бы проследить, чтобы отмена маркетплейсами особых условий для собственных банков не стала предлогом для повышения цен", - подытожил Аксаков. Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность". В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&amp;Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
21:11 28.11.2025
 
Аксаков прокомментировал спор о скидках на маркетплейсах

Аксаков: нужно сделать скидки на маркетплейсах доступными всем покупателям без исключений

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Необходимо сохранить все скидки на маркетплейсах, но сделать их доступными всем покупателям без исключений, равный доступ как раз и должен сделать скидки постоянными и доступными всем, а не узкому кругу людей, против скидок никто не выступает - ни банки, ни регулирующие органы, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Дискуссию о равном доступе маркетплейсы переводят на тему скидок, пугая всех их отменой. Но против скидок никто не выступает - ни банки, ни регулирующие органы. Я считаю, что необходимо сохранить все скидки, но сделать их доступными всем покупателям без исключений. Равный доступ как раз и должен сделать скидки постоянными и доступными всем, а не узкому кругу людей", - сказал он.
Сейчас есть две цены на все товары - выгодная для тех, кто открыл счет в банке маркетплейса, и невыгодная для всех остальных покупателей, отметил Аксаков. По его мнению, проигрывают в этой ситуации не банки, а люди - миллионы граждан, которые имеют счета и карты в других банках, не принадлежащих маркетплейсам. С них берут больше денег и навязывают им услуги конкретного банка - это не только несправедливо, но и прямо нарушает их права как потребителей, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
"При равном доступе выгодную цену могут получить клиенты любых банков, без дискриминации. Банк России тоже выступает в защиту всех потребителей: цена товара не должна зависеть от того, с какого счета вы платите. Этот подход вполне можно закрепить в законе о маркетплейсах", - продолжил он.
Сейчас два маркетплейса контролируют около 80% рынка, и у них есть все возможности, чтобы подталкивать людей к переходу в принадлежащие им банки, отметил Аксаков. Действия маркетплейсов влияют на тысячи компаний и миллионы людей, поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не создавалась монополия и не нарушались права потребителей, считает он.
"Уверен, что внимание Федеральной антимонопольной службы и других ведомств к вопросу равного доступа на маркетплейсах поможет найти решение в интересах потребителей. ФАС также могла бы проследить, чтобы отмена маркетплейсами особых условий для собственных банков не стала предлогом для повышения цен", - подытожил Аксаков.
Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность".
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
ФинансыБизнесБанкиАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаГерман ГрефГосдумабанк РоссияСбербанк
 
 
Заголовок открываемого материала