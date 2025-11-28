https://1prime.ru/20251128/aktsii-865030488.html

Российский рынок акций завершил последние торги осени уверенным ростом

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию пятницы уверенно вырос, закрепив рост и за весь ноябрь, отыгрывая геополитические надежды, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,10%, до 2676,42 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,91%, до 1129,84 пункта, долларовый РТС – на 2,13%, до 1077,78 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За ноябрь индекс Мосбиржи подскочил на 5,99%, индекс Мосбиржи в юанях - на 9,28%, РТС - на 9,71%. НА ПОДЪЕМЕ Российский рынок акций в основную сессию пятницы уверено вырос, отыгрывая геополитические надежды по Украине. При этом индекс Мосбиржи пытался вернуться к уровню 2700 пунктов. "Индекс Мосбиржи завершил пятницу в уверенном плюсе. За месяц бенчмарк прибавил почти 6%, в основном благодаря оживлению информационного фона, связанного с геополитикой. Тем не менее позитива для закрепления над 2700 пунктами ему не хватило, и в ближайшей перспективе борьба надежд и сомнений, вероятно, продолжится", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Совкомфлота" (+5,1%), "Татнефти" (+4,5%), "Новатэка" (+3,8%), ВТБ (+3,3%). Стоимость нефти к 19.39 мск повышалась на 0,6% до 63,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились в уверенном плюсе и подошли к сопротивлениям 2690 пунктов и 1080 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок вступает в декабрь с оптимистичными геополитическими ожиданиями. Ситуация с мирным соглашением по Украине остается неопределенной, но все же стороны продолжают активное обсуждение возможностей урегулирования кризиса, что обеспечивает умеренно оптимистичный взгляд на акции в конце года", - добавляет она. Краткосрочно, на горизонте следующей недели, базовый сценарий по индексу Мосбиржи - консолидация в диапазоне порядка 2600–2700 пунктов с высокой чувствительностью к геополитическим новостям и риторике финрегуляторов, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. "Потенциал для восстановления к верхней границе коридора есть, если внешний фон останется устойчивым, нефть сохранит текущие уровни, а часть компаний подтвердит дивидендные ориентиры и программы обратного выкупа. В неблагоприятном сценарии (при усилении геополитической напряженности или признаках ужесточения финансовых условий) рынок может вновь протестировать район недавних минимумов", - добавляет он.

