https://1prime.ru/20251128/analitika-865032951.html

Аналитики ожидают повышения российского рынка акций и снижения рубля

Аналитики ожидают повышения российского рынка акций и снижения рубля - 28.11.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают повышения российского рынка акций и снижения рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за декабрь и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T22:17+0300

2025-11-28T22:17+0300

2025-11-28T22:17+0300

рынок

акции

индексы

рф

украина

богдан зварич

елена кожухова

сергей суверов

мосбиржа

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/87/837068784_658:995:6000:4000_1920x0_80_0_0_3bd0fbc45dcc295739ce1520516a1ac3.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за декабрь и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится за следующий месяц на 0,7% - до 2695 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом почти не изменится и составит 63,1 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 2 центов - до 1,14 доллара, инфляция за декабрь составит 0,9%, а цена золота вырастет более чем на 100 долларов за тройскую унцию – до 4380 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц повысится на 49 копеек и составит 11,41 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 2,97 рубля, до 81,2 рубля, евро – на 1,60 рубля, до 92,42 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРЙВЕРЫ РЫНКА "Из важных событий месяца отметим заседания ФРС (10 декабря) и Банка России (19 декабря). Российский регулятор может понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%. Символический, но плюс для акций", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Также участники торгов продолжат следить за курсами рубля и нефти, макростатистикой и корпоративными новостями, добавил он. "Определять динамику российского рынка в декабре продолжит геополитика, но крайне важными будут и итоги декабрьского заседания Банка России. Наиболее вероятным сценарием видится снижение "ключа" на 50 базисных пунктов с сохранением осторожной риторики регулятора – инфляция в ноябре складывается заметно ниже ожиданий", - рассказала Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Такой исход заседания (снижение ставки на 50 базисных пунктов и нейтральный сигнал) не должен оказать значимое влияние на российский рынок, но в прошлом декабре регулятор все же удивил инвесторов мягкостью, что вызвало "Санта-ралли" в РФ, отметил он. "Геополитическая повестка останется ключевым драйвером рынка в ближайшую неделю. На валютном рынке по окончании налогового периода и погашение еврооблигаций на сумму 1,7 миллиарда евро могут способствовать формированию нового тренда к ослаблению рубля", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В декабре российский фондовый рынок может находиться под давлением из-за дальнейшего пересмотра инвесторами ожиданий по финансовым показателям компаний в негативную сторону",- рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в декабре продолжит ориентироваться главным образом на геополитику и будет ждать новостей с мирных переговоров по Украине, которые должны активизироваться в последний месяц года", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ Рубль, после уверенного роста в ноябре, который вывел курс юаня ниже уровня 11 рублей, в декабре может перейти к ослаблению, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Так, ожидаем, что к концу года юань поднимется в район 11,5-11,8 рубля. Поддерживать эту динамику будет рост спроса на валюту со стороны юрлиц (импорт) и физлиц (зарубежный туризм), а также дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики", - добавляет он. Фундаментальные факторы в концовке года в основном против рубля – резко повышаются расходы компаний и населения, в том числе на импорт, увеличивается физический спрос на валюту со стороны планирующих зарубежные поездки в январские праздники, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "В то же время экспортная выручка может сокращаться из-за эффектов от санкций, в том числе расширения дисконта на экспортируемую российскую нефть. Не будем забывать и о цикле снижения ключевой ставки ЦБ, который может продолжиться в декабре", - добавляет он. На валютном рынке по окончании налогового периода и погашения еврооблигаций на сумму 1,7 миллиарда евро могут сформироваться условия для нового тренда к ослаблению рубля, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". На валютном рынке волатильность может быть высокой, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В частности, в начале месяца курс может "помотать" на фоне размещения первого юаневого ОФЗ. С учетом сезонного спроса и возможных опасений, связанных с влиянием снижения чистых продаж валюты ЦБ с 1 января, курс юаня может завершить декабрь все же выше уровня 11,5 рубля", - добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В декабре индекс Мосбиржи может продолжить торговаться в диапазоне 2650–2800 пунктов с потенциалом ралли на 2–6%, подтвержденным исторической статистикой роста в 60% случаев за последние 25 лет и притоком ликвидности от премий, комментирует Вишневский. "В результате 2025 год, по нашим оценкам, индекс Мосбиржи может завершить в диапазоне 2550-2650 пунктов", - рассказал Зварич. "В целом с учетом геополитического фактора волатильность на рынке РФ может быть повышенной, но 2025 год индекс Мосбиржи все же попробует завершить выше 2600 пунктов",- отметил Григорьев. При позитивном сценарии заключения мирного соглашения как минимум в предварительной версии можно ожидать обновления индексом Мосбиржи октябрьского максимума 2757 пунктов, а далее – августовского пика 3014 пунктов, считает Кожухова. "За месяц бенчмарк прибавил около 4%, в основном благодаря оживлению информационного фона, связанного с геополитикой. Тем не менее позитива для закрепления над 2700 пунктов не хватило, и в декабре борьба надежд и сомнений, вероятнее всего, продолжится. Если переговорный трек по Украине продвинется, то появятся шансы завершить год ближе к 2800 пунктам, но если опять повиснет напряженная новостная пауза, есть риск вернуться в боковик с границами 2500-2600 пунктов", - заключил Шепелев. Среди инвестиций предпочтение стоит отдавать дивидендным акциям крупных компаний, корпоративным облигациям с доходностью свыше 14% и акциям с высоким потенциалом роста, считает Вишневский. Сергей Суверов из УК "Арикапитал" отмечает, в частности, что компания "Позитив" в конце ноября привлекла 400 миллионов рублей, использовав ЦФА. "Книга полностью сформировалась всего за два часа. Компания успешно протестировала альтернативный инструмент краткосрочных заимствований, что позволит оптимально управлять долгом и и станет поддерживающим фактором для ее акций", - добавил он.

https://1prime.ru/20251128/tsb-865028166.html

https://1prime.ru/20251128/prirost-865015356.html

https://1prime.ru/20251128/zoloto-865029083.html

https://1prime.ru/20251128/yuan-865032192.html

https://1prime.ru/20251128/gaz-865032451.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, индексы, рф, украина, богдан зварич, елена кожухова, сергей суверов, мосбиржа, банк россия, "бкс мир инвестиций"