Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/banki-865033372.html
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:43+0300
2025-11-28T22:43+0300
банки
финансы
россия
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки вносятся в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Закон устанавливает, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяет кабмин. Также новая норма регламентирует проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
https://1prime.ru/20251127/dokumenty-864989264.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, владимир путин, мвд
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, МВД
22:43 28.11.2025
 
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России

Путин подписал закон о предоставлении платного доступа банкам к базам данных МВД РФ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Поправки вносятся в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета.
Закон устанавливает, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяет кабмин.
Также новая норма регламентирует проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Мах - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам
27 ноября, 13:06
 
БанкиФинансыРОССИЯВладимир ПутинМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала