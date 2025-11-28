https://1prime.ru/20251128/banki-865033372.html

Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России

Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки вносятся в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Закон устанавливает, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяет кабмин. Также новая норма регламентирует проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

