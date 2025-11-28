https://1prime.ru/20251128/banki-865033372.html
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России - 28.11.2025, ПРАЙМ
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T22:43+0300
2025-11-28T22:43+0300
2025-11-28T22:43+0300
банки
финансы
россия
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_ae0632c7b2fd09b56024db669cf05bc3.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Поправки вносятся в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета. Закон устанавливает, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяет кабмин. Также новая норма регламентирует проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
https://1prime.ru/20251127/dokumenty-864989264.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860429609_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_3a615c3843d25e9bc588fa2a9c6efa53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, владимир путин, мвд
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, МВД
Банкам разрешили платный доступ к базам данных МВД России
Путин подписал закон о предоставлении платного доступа банкам к базам данных МВД РФ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает платный доступ для организаций, в том числе для банков, к базам МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Поправки вносятся в ФЗ "О полиции" в рамках бюджетного пакета.
Закон устанавливает, что информация, содержащаяся в банках данных о гражданах, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется, в том числе с использованием СМЭВ, организациям, включая банки и иные кредитные организации. Указанная информация предоставляется за плату в случаях, порядке и размере, которые определяет кабмин.
Также новая норма регламентирует проведение контрольного мониторинга Федеральным казначейством, являющегося одним из методов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам