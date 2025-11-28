https://1prime.ru/20251128/bezhentsy-865010646.html

В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину

В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину - 28.11.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину

Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину, сообщает портал Nos, ссылаясь... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T04:57+0300

2025-11-28T04:57+0300

2025-11-28T04:57+0300

мировая экономика

нидерланды

фридрих мерц

германия

латвия

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину, сообщает портал Nos, ссылаясь на правительственные планы."Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. <…> В Нидерландах проживает около 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них работают. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение", — сообщается в материале.В начале ноября Латвия, Польша и Германия объявили о снижении уровня поддержки для украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает недопустимым низкий процент занятости среди украинских переселенцев и настаивает на необходимости их трудоустройства.

https://1prime.ru/20250625/shveytsariya-858902010.html

нидерланды

германия

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нидерланды, фридрих мерц, германия, латвия