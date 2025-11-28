https://1prime.ru/20251128/bezhentsy-865010646.html
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину - 28.11.2025
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину
Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину, сообщает портал Nos, ссылаясь на правительственные планы."Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. <…> В Нидерландах проживает около 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них работают. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение", — сообщается в материале.В начале ноября Латвия, Польша и Германия объявили о снижении уровня поддержки для украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает недопустимым низкий процент занятости среди украинских переселенцев и настаивает на необходимости их трудоустройства.
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину
Амстердам отменит особый статус для беженцев из Украины, чтобы вернуть их на родину