Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/bezhentsy-865010646.html
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину
Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину, сообщает портал Nos, ссылаясь... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T04:57+0300
2025-11-28T04:57+0300
мировая экономика
нидерланды
фридрих мерц
германия
латвия
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину, сообщает портал Nos, ссылаясь на правительственные планы."Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. &lt;…&gt; В Нидерландах проживает около 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них работают. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение", — сообщается в материале.В начале ноября Латвия, Польша и Германия объявили о снижении уровня поддержки для украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает недопустимым низкий процент занятости среди украинских переселенцев и настаивает на необходимости их трудоустройства.
https://1prime.ru/20250625/shveytsariya-858902010.html
нидерланды
германия
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нидерланды, фридрих мерц, германия, латвия
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Фридрих Мерц, ГЕРМАНИЯ, ЛАТВИЯ
04:57 28.11.2025
 
В Нидерландах примут меры для возврата украинских беженцев на родину

Амстердам отменит особый статус для беженцев из Украины, чтобы вернуть их на родину

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Флаг Нидерландов. Архивное фото
© CC BY 2.0 / hmmmayor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Начиная с 2027 года, украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, стимулирующий их возвращение на родину, сообщает портал Nos, ссылаясь на правительственные планы.
"Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование. <…> В Нидерландах проживает около 120 000 украинцев. Более 60 процентов из них работают. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение", — сообщается в материале.
Берн, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Швейцария планирует сократить расходы на помощь украинским беженцам
25 июня, 17:05
В начале ноября Латвия, Польша и Германия объявили о снижении уровня поддержки для украинских беженцев. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает недопустимым низкий процент занятости среди украинских переселенцев и настаивает на необходимости их трудоустройства.
 
Мировая экономикаНИДЕРЛАНДЫФридрих МерцГЕРМАНИЯЛАТВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала