В Лондоне заявили о стабильности биржевых цен на газ в Европе

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с открытием последних торгов осени сохраняют стабильность на уровне в 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 350,9 доллара (+0,3%). А по состоянию на 10.22 мск их стоимость составляет 350,1 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 349,7 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

