В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России
За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
2025-11-28T14:54+0300
2025-11-28T14:54+0300
2025-11-28T14:54+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "В России за восемь лет последних в семь раз вырос семейный детский бюджет, если говорить о семейной детской политике, за которую я отвечаю в Госдуме", - сказала Кузнецова на подкасте "Экспромт-подкаст" с главой ДНР Денисом Пушилиным, опубликованном в его Telegram-канале. При этом парламентарий отметила, что в Германии на 35% снизилась часть, направленная на социальную поддержку граждан, и по последним подсчетам порядка 400 тысяч семей не получат поддержки. Кузнецова также подчеркнула, что в США внутренних проблем "не разгрести", и они как "снежный ком накатывают".
