В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России - 28.11.2025
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России
За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T14:54+0300
2025-11-28T14:54+0300
россия
германия
сша
госдума
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975716_0:121:3209:1926_1920x0_80_0_0_0ad182e2181cf5a013ee4717de397b20.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "В России за восемь лет последних в семь раз вырос семейный детский бюджет, если говорить о семейной детской политике, за которую я отвечаю в Госдуме", - сказала Кузнецова на подкасте "Экспромт-подкаст" с главой ДНР Денисом Пушилиным, опубликованном в его Telegram-канале. При этом парламентарий отметила, что в Германии на 35% снизилась часть, направленная на социальную поддержку граждан, и по последним подсчетам порядка 400 тысяч семей не получат поддержки. Кузнецова также подчеркнула, что в США внутренних проблем "не разгрести", и они как "снежный ком накатывают".
германия
сша
россия, германия, сша, госдума, денис пушилин
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Госдума, Денис Пушилин
14:54 28.11.2025
 
В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России

ГД: в России за последние 8 лет семейный детский бюджет вырос в 7 раз

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Здание Государственной Думы РФ в Москве.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"В России за восемь лет последних в семь раз вырос семейный детский бюджет, если говорить о семейной детской политике, за которую я отвечаю в Госдуме", - сказала Кузнецова на подкасте "Экспромт-подкаст" с главой ДНР Денисом Пушилиным, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом парламентарий отметила, что в Германии на 35% снизилась часть, направленная на социальную поддержку граждан, и по последним подсчетам порядка 400 тысяч семей не получат поддержки. Кузнецова также подчеркнула, что в США внутренних проблем "не разгрести", и они как "снежный ком накатывают".
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии
14:07
 
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, США, Госдума, Денис Пушилин
 
 
