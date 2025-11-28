https://1prime.ru/20251128/byudzhet-865022863.html

В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России

В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России - 28.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме сообщили о росте семейного детского бюджета в России

За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. За последние восемь лет семейный детский бюджет в России вырос в семь раз, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "В России за восемь лет последних в семь раз вырос семейный детский бюджет, если говорить о семейной детской политике, за которую я отвечаю в Госдуме", - сказала Кузнецова на подкасте "Экспромт-подкаст" с главой ДНР Денисом Пушилиным, опубликованном в его Telegram-канале. При этом парламентарий отметила, что в Германии на 35% снизилась часть, направленная на социальную поддержку граждан, и по последним подсчетам порядка 400 тысяч семей не получат поддержки. Кузнецова также подчеркнула, что в США внутренних проблем "не разгрести", и они как "снежный ком накатывают".

