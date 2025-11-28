https://1prime.ru/20251128/chernyshenko-865013229.html
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 28.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T07:18+0300
2025-11-28T07:18+0300
2025-11-28T07:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
венесуэла
рф
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865013229.jpg?1764303489
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ожидаем, что выполнение поставленных в плане целей приведет к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов к 2030 году. Это позволит Венесуэле уверенно войти в 10 ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Он отметил, что в фокусе межправительственной комиссии остается наращивание проектной деятельности в соответствии с мероприятиями плана, а также поприветствовал интерес венесуэльской стороны к расширению портфеля двусторонних инициатив.
венесуэла
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, венесуэла, рф, дмитрий чернышенко
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Чернышенко: выполнение плана по сотрудничеству с Венесуэлой может увеличить товарооборот
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ожидаем, что выполнение поставленных в плане целей приведет к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов к 2030 году. Это позволит Венесуэле уверенно войти в 10 ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Он отметил, что в фокусе межправительственной комиссии остается наращивание проектной деятельности в соответствии с мероприятиями плана, а также поприветствовал интерес венесуэльской стороны к расширению портфеля двусторонних инициатив.