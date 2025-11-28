https://1prime.ru/20251128/chernyshenko-865013229.html

Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

2025-11-28T07:18+0300

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Ожидаем, что выполнение поставленных в плане целей приведет к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов к 2030 году. Это позволит Венесуэле уверенно войти в 10 ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Он отметил, что в фокусе межправительственной комиссии остается наращивание проектной деятельности в соответствии с мероприятиями плана, а также поприветствовал интерес венесуэльской стороны к расширению портфеля двусторонних инициатив.

2025

