Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251128/chernyshenko-865013229.html
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - 28.11.2025, ПРАЙМ
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T07:18+0300
2025-11-28T07:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
венесуэла
рф
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865013229.jpg?1764303489
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Ожидаем, что выполнение поставленных в плане целей приведет к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов к 2030 году. Это позволит Венесуэле уверенно войти в 10 ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Он отметил, что в фокусе межправительственной комиссии остается наращивание проектной деятельности в соответствии с мероприятиями плана, а также поприветствовал интерес венесуэльской стороны к расширению портфеля двусторонних инициатив.
венесуэла
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, венесуэла, рф, дмитрий чернышенко
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, Дмитрий Чернышенко
07:18 28.11.2025
 
Чернышенко оценил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

Чернышенко: выполнение плана по сотрудничеству с Венесуэлой может увеличить товарооборот

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Выполнение плана по сотрудничеству России и Венесуэлы до 2030 года может привести к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Ожидаем, что выполнение поставленных в плане целей приведет к росту двустороннего товарооборота до 400 миллионов долларов к 2030 году. Это позволит Венесуэле уверенно войти в 10 ключевых торговых партнеров России в Латиноамериканском регионе", - сказал Чернышенко во время заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Он отметил, что в фокусе межправительственной комиссии остается наращивание проектной деятельности в соответствии с мероприятиями плана, а также поприветствовал интерес венесуэльской стороны к расширению портфеля двусторонних инициатив.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАРФДмитрий Чернышенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала