Депутат Рады попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обратить внимание российской и американской сторон на необходимость включения пункта о реабилитации всех политзаключенных на Украине и прекращении уголовного преследования всех нежелающих участвовать в конфликте в качестве обязательного условия будущего мирного соглашения на фоне сообщений в СМИ о возможной поездке венгерского лидера в Москву. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах. "Уважаемый господин Орбан... От имени 30 тысяч политических заключенных и более 300 тысяч мужчин, преследуемых режимом (Владимира - ред.) Зеленского за отказ участвовать в бессмысленной и кровавой войне, я прошу вас привлечь внимание российской и американской сторон к необходимости включить национальное примирение в качестве обязательного условия мирного соглашения", - говорится в письме Дубинского, текст которого опубликован в его Telegram-канале. Как пишет депутат, он подал в Верховную Раду законопроект о национальном примирении, предусматривающий реабилитацию всех политзаключенных, прекращение уголовного преследования тех, кто не желает участвовать в конфликте, а также восстановление прав всех пострадавших в результате политически мотивированных репрессий на Украине и за рубежом, и гарантированную выплату им компенсаций. "Я прошу вас, господин Орбан, передать этот законопроект участникам переговорного процесса и выступить за то, чтобы его включили в любое будущее мирное соглашение по Украине в качестве обязательного условия", - говорится в письме. Спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер 9 сентября заявил, что власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС. В августе депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

