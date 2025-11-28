Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных - 28.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251128/deputat-865008362.html
Депутат Рады попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных
Депутат Рады попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных - 28.11.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных
Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обратить... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T01:48+0300
2025-11-28T01:48+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обратить внимание российской и американской сторон на необходимость включения пункта о реабилитации всех политзаключенных на Украине и прекращении уголовного преследования всех нежелающих участвовать в конфликте в качестве обязательного условия будущего мирного соглашения на фоне сообщений в СМИ о возможной поездке венгерского лидера в Москву. В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах. "Уважаемый господин Орбан... От имени 30 тысяч политических заключенных и более 300 тысяч мужчин, преследуемых режимом (Владимира - ред.) Зеленского за отказ участвовать в бессмысленной и кровавой войне, я прошу вас привлечь внимание российской и американской сторон к необходимости включить национальное примирение в качестве обязательного условия мирного соглашения", - говорится в письме Дубинского, текст которого опубликован в его Telegram-канале. Как пишет депутат, он подал в Верховную Раду законопроект о национальном примирении, предусматривающий реабилитацию всех политзаключенных, прекращение уголовного преследования тех, кто не желает участвовать в конфликте, а также восстановление прав всех пострадавших в результате политически мотивированных репрессий на Украине и за рубежом, и гарантированную выплату им компенсаций. "Я прошу вас, господин Орбан, передать этот законопроект участникам переговорного процесса и выступить за то, чтобы его включили в любое будущее мирное соглашение по Украине в качестве обязательного условия", - говорится в письме. Спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер 9 сентября заявил, что власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС. В августе депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
россия, общество , украина, венгрия, москва, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, ес
РОССИЯ, Экономика, Общество , УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС
01:48 28.11.2025
 
Депутат Рады попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных

Депутат Рады Дубинский попросил Орбана о реабилитации всех политзаключенных на Украине

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обратить внимание российской и американской сторон на необходимость включения пункта о реабилитации всех политзаключенных на Украине и прекращении уголовного преследования всех нежелающих участвовать в конфликте в качестве обязательного условия будущего мирного соглашения на фоне сообщений в СМИ о возможной поездке венгерского лидера в Москву.
В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию венгерских СМИ о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах.
"Уважаемый господин Орбан... От имени 30 тысяч политических заключенных и более 300 тысяч мужчин, преследуемых режимом (Владимира - ред.) Зеленского за отказ участвовать в бессмысленной и кровавой войне, я прошу вас привлечь внимание российской и американской сторон к необходимости включить национальное примирение в качестве обязательного условия мирного соглашения", - говорится в письме Дубинского, текст которого опубликован в его Telegram-канале.
Как пишет депутат, он подал в Верховную Раду законопроект о национальном примирении, предусматривающий реабилитацию всех политзаключенных, прекращение уголовного преследования тех, кто не желает участвовать в конфликте, а также восстановление прав всех пострадавших в результате политически мотивированных репрессий на Украине и за рубежом, и гарантированную выплату им компенсаций.
"Я прошу вас, господин Орбан, передать этот законопроект участникам переговорного процесса и выступить за то, чтобы его включили в любое будущее мирное соглашение по Украине в качестве обязательного условия", - говорится в письме.
Спецдокладчик Европарламента по Украине Майкл Галер 9 сентября заявил, что власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС.
В августе депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
 
