В Госдуме сообщили о схеме возврата квартир продавцам после дела Долиной
В Госдуме сообщили о схеме возврата квартир продавцам после дела Долиной
2025-11-28T07:08+0300
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Механизм возврата проданных квартир к продавцам под предлогом мошеннических действий начал активно использоваться после громкого дела Ларисы Долиной, заявила депутат Госдумы Светлана Разворотнева на "ДумаТВ"."Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она, действительно, началась после "дела Долиной", — рассказала она.В конце марта суд удовлетворил иск Ларисы Долиной против Полины Лурье. Певица оспаривала сделку по продаже квартиры, утверждая, что стала жертвой мошенников, которые повлияли на её решение. Суд восстановил её право на собственность. Этот случай, по мнению риелторов, создал опасный прецедент на рынке вторичного жилья.В ноябре депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили разработать меры по борьбе с мошенничеством в сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых граждан.
