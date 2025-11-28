Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников - 28.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников - 28.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников
Мошенники в России под видом сотрудников соцзащиты предлагают фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги, а в итоге крадут денежные средства,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T06:38+0300
2025-11-28T06:50+0300
общество
мтс
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в России под видом сотрудников соцзащиты предлагают фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги, а в итоге крадут денежные средства, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом "идентификации личности", что приводит к хищению денег с банковских карт", - сообщил он. Так, сначала мошенники проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они сообщают о якобы введении специальных "зимних" скидок на оплату ЖКХ и предлагают оформить соответствующие льготы. Однако для получения льгот мошенники под предлогом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета" запрашивают у гражданина одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Все время разговора с жертвой преступники создают иллюзию официального обращения, ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах, пояснил эксперт. Он напомнил, что для защиты от подобных атак нужно всегда помнить, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону какие-либо коды, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. "Все вопросы, связанные с предоставлением льгот и субсидий на ЖКХ, решаются исключительно через официальные заявления или при личном визите в соответствующие органы", - добавил Бийчук.
2025
общество , мтс
Общество , МТС
06:38 28.11.2025 (обновлено: 06:50 28.11.2025)
 
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников

Бийчук: мошенники предлагают фиктивные "зимние" скидки на ЖКХ

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в России под видом сотрудников соцзащиты предлагают фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги, а в итоге крадут денежные средства, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом "идентификации личности", что приводит к хищению денег с банковских карт", - сообщил он.
Так, сначала мошенники проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они сообщают о якобы введении специальных "зимних" скидок на оплату ЖКХ и предлагают оформить соответствующие льготы.
Однако для получения льгот мошенники под предлогом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета" запрашивают у гражданина одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Все время разговора с жертвой преступники создают иллюзию официального обращения, ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах, пояснил эксперт.
Он напомнил, что для защиты от подобных атак нужно всегда помнить, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону какие-либо коды, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. "Все вопросы, связанные с предоставлением льгот и субсидий на ЖКХ, решаются исключительно через официальные заявления или при личном визите в соответствующие органы", - добавил Бийчук.
 
