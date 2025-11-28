https://1prime.ru/20251128/ekspert-865011958.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников - 28.11.2025

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян под видом соцработников

Мошенники в России под видом сотрудников соцзащиты предлагают фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги, а в итоге крадут денежные средства,... | 28.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в России под видом сотрудников соцзащиты предлагают фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги, а в итоге крадут денежные средства, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом "идентификации личности", что приводит к хищению денег с банковских карт", - сообщил он. Так, сначала мошенники проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они сообщают о якобы введении специальных "зимних" скидок на оплату ЖКХ и предлагают оформить соответствующие льготы. Однако для получения льгот мошенники под предлогом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета" запрашивают у гражданина одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Все время разговора с жертвой преступники создают иллюзию официального обращения, ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах, пояснил эксперт. Он напомнил, что для защиты от подобных атак нужно всегда помнить, что сотрудники государственных учреждений и социальных служб никогда не запрашивают по телефону какие-либо коды, данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. "Все вопросы, связанные с предоставлением льгот и субсидий на ЖКХ, решаются исключительно через официальные заявления или при личном визите в соответствующие органы", - добавил Бийчук.

