Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали об уязвимости корпоративной почты - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/eksperty-865009590.html
Эксперты рассказали об уязвимости корпоративной почты
Эксперты рассказали об уязвимости корпоративной почты - 28.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали об уязвимости корпоративной почты
Использование корпоративной почты для регистрации аккаунтов на сторонних сайтах приводит к утечкам - это один из ключевых рисков для компании, говорится в... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T03:46+0300
2025-11-28T03:46+0300
технологии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865009590.jpg?1764290777
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Использование корпоративной почты для регистрации аккаунтов на сторонних сайтах приводит к утечкам - это один из ключевых рисков для компании, говорится в исследовании Angara MTDR, посвященном киберугрозам за 2024 год и первое полугодие 2025 года (есть в распоряжении РИА Новости). "Одними из ключевых рисков для компаний стали утечки данных через сторонние сервисы, где сотрудники используют корпоративную почту, и целенаправленный поиск злоумышленниками инсайдеров внутри организаций", - сказано в исследовании. Чаще всего аккаунты с рабочей почты регистрируют на сервисах розничной торговли, финансовых услуг и образовательных платформ. Как объяснили эксперты, эти ресурсы могут быть недостаточно защищены и взломаны, что даст возможность злоумышленникам совершить атаку на корпоративную инфраструктуру с помощью добытых учетных данных. При этом реже всех такие профили создавали представители сфер цифровых технологий и здравоохранения. "Мы наблюдаем тревожную тенденцию: у 67% компаний были случаи компрометации корпоративных учетных записей. В 4% из них злоумышленники получали связку логин/пароль, что создает прямую угрозу. Если сотрудники используют одинаковые пароли и почты для рабочих и личных сервисов, это сильно упрощает задачу атакующим, которые могут подставить скомпрометированные логины и пароли в формы авторизации на корпоративных сервисах и зайти в инфраструктуру организации", - прокомментировал директор Центра киберустойчивости Angara MTDR Артем Грибков. По данным аналитиков, на одну компанию в среднем приходится шесть упоминаний в даркнете, связанных с поиском инсайдеров или торговлей базами данных. А 67% упоминаний на хакерских форумах - это целенаправленный поиск сотрудников для дальнейшего использования их в атаках.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы
Технологии, Финансы
03:46 28.11.2025
 
Эксперты рассказали об уязвимости корпоративной почты

Angara MTDR: использование корпоративной почты приводит к утечкам данных

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Использование корпоративной почты для регистрации аккаунтов на сторонних сайтах приводит к утечкам - это один из ключевых рисков для компании, говорится в исследовании Angara MTDR, посвященном киберугрозам за 2024 год и первое полугодие 2025 года (есть в распоряжении РИА Новости).
"Одними из ключевых рисков для компаний стали утечки данных через сторонние сервисы, где сотрудники используют корпоративную почту, и целенаправленный поиск злоумышленниками инсайдеров внутри организаций", - сказано в исследовании.
Чаще всего аккаунты с рабочей почты регистрируют на сервисах розничной торговли, финансовых услуг и образовательных платформ. Как объяснили эксперты, эти ресурсы могут быть недостаточно защищены и взломаны, что даст возможность злоумышленникам совершить атаку на корпоративную инфраструктуру с помощью добытых учетных данных.
При этом реже всех такие профили создавали представители сфер цифровых технологий и здравоохранения.
"Мы наблюдаем тревожную тенденцию: у 67% компаний были случаи компрометации корпоративных учетных записей. В 4% из них злоумышленники получали связку логин/пароль, что создает прямую угрозу. Если сотрудники используют одинаковые пароли и почты для рабочих и личных сервисов, это сильно упрощает задачу атакующим, которые могут подставить скомпрометированные логины и пароли в формы авторизации на корпоративных сервисах и зайти в инфраструктуру организации", - прокомментировал директор Центра киберустойчивости Angara MTDR Артем Грибков.
По данным аналитиков, на одну компанию в среднем приходится шесть упоминаний в даркнете, связанных с поиском инсайдеров или торговлей базами данных. А 67% упоминаний на хакерских форумах - это целенаправленный поиск сотрудников для дальнейшего использования их в атаках.
 
ТехнологииФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала