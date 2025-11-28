Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: ЕС заинтересован в ужесточении санкций против России - 28.11.2025
Эксперт: ЕС заинтересован в ужесточении санкций против России
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз заинтересован в дальнейшем ужесточении санкций против России, так как видит в РФ не только политического, но и экономического конкурента, считает старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев. "Во-первых, санкционная надстройка, хоть и увязана с украинским конфликтом, отражает подходы ЕС к конкуренции с Россией. Очевидно, что даже без конфликта напряжение в отношениях возрастало бы. Санкции сегодня - это не только политический инструмент, но также новая практика конкурентной борьбы", - сказал эксперт газете "Известия". Аналитик выразил уверенность, что даже после окончания конфликта фундаментальные противоречия между Россией и ЕС никуда не денутся, Брюссель видит в санкциях фактически единственный прямой инструмент борьбы с РФ, поскольку ЕС не в силах тягаться с Москвой в военной силе. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
