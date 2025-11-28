https://1prime.ru/20251128/evro-865014835.html
Евро слабеет к доллару перед выходом данных по безработице в Германии
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в пятницу утром перед публикацией статистики по безработице и инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.41 мск курс евро к доллару опускался до 1,1583 доллара с 1,1595 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время поднимался до 156,36 иены с уровня прошлого закрытия в 156,32 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические на 0,08%, до 99,64 пункта. Позднее в пятницу планируется публикация данных по безработице в Германии от Федерального агентства по трудоустройству. Аналитики прогнозируют, что ее показатель в ноябре остался на уровне октября в 6,3%. Кроме того, в этот же день станут известны предварительные данные по инфляции в Германии за ноябрь. Ожидается, что годовая инфляция ускорится до 2,4% с уровня месяцем ранее в 2,3%.
