СМИ направили призыв Украине из-за кризисной ситуации на фронте
2025-11-28T22:47+0300
2025-11-28T22:55+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украина должна принять условия Москвы для прекращения огня в свете критической ситуации на фронте, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS."Единственный способ для Киева избежать еще более серьезной катастрофы для своих солдат — это капитулировать и быстро согласиться на условия прекращения огня, предложенные Москвой. Любое дальнейшее обострение конфликта представляется крайне опасным и нелогичным для Украины", — отмечается в статье.Лейрос также указал, что высказывания экс-командира бригады ВСУ "Азов"* и заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина свидетельствуют о растущем недовольстве Зеленским среди украинских элит.Он подчеркнул, что упорство украинского военного руководства в продолжении опасной стратегии обороны создало значительную проблему для устойчивости функционирования правительства. Лейрос добавил, что тактика ВСУ, направленная на отправку максимального количества войск на оборону любого населенного пункта, приводит к значительным потерям в живой силе, но не способствует успешному сдерживанию наступления российских войск.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отмечал, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сейчас вступить в переговорный процесс. В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские подразделения терпят потери и значимо теряют боеспособность.Ранее телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил, что представитель американского военного руководства, министр армии США Дэниел Дрисколл, заявил в Киеве, что для Украины наступит "неизбежное поражение".*Запрещенная в России террористическая организация.
22:47 28.11.2025 (обновлено: 22:55 28.11.2025)
 
СМИ направили призыв Украине из-за кризисной ситуации на фронте

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украина должна принять условия Москвы для прекращения огня в свете критической ситуации на фронте, заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для InfoBRICS.
"Единственный способ для Киева избежать еще более серьезной катастрофы для своих солдат — это капитулировать и быстро согласиться на условия прекращения огня, предложенные Москвой. Любое дальнейшее обострение конфликта представляется крайне опасным и нелогичным для Украины", — отмечается в статье.
Лейрос также указал, что высказывания экс-командира бригады ВСУ "Азов"* и заместителя командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максима Жорина свидетельствуют о растущем недовольстве Зеленским среди украинских элит.
Он подчеркнул, что упорство украинского военного руководства в продолжении опасной стратегии обороны создало значительную проблему для устойчивости функционирования правительства. Лейрос добавил, что тактика ВСУ, направленная на отправку максимального количества войск на оборону любого населенного пункта, приводит к значительным потерям в живой силе, но не способствует успешному сдерживанию наступления российских войск.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отмечал, что неудачи на фронте должны побудить Украину уже сейчас вступить в переговорный процесс. В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинские подразделения терпят потери и значимо теряют боеспособность.
Ранее телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил, что представитель американского военного руководства, министр армии США Дэниел Дрисколл, заявил в Киеве, что для Украины наступит "неизбежное поражение".
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Общество МОСКВА УКРАИНА Киев Дмитрий Песков Василий Небензя NBC ООН ВСУ В мире
 
 
Заголовок открываемого материала