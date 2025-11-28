Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора - 28.11.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора
Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора - 28.11.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после приостановки торгов в связи со сбоем в работе биржевого оператора CME Group,... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T17:01+0300
2025-11-28T17:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после приостановки торгов в связи со сбоем в работе биржевого оператора CME Group, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,18% - до 47 575 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,33%, до 25 387 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,22%, до 6 842,25 пункта. Ранее в пятницу CME Group объявила о приостановке работы бирж в связи с возникшими неполадками в работе центров обработки данных. Торги фьючерсами были возобновлены в 16.30 мск. В последний торговый день ноября инвесторы по-прежнему оценивают возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания, которое пройдет на следующей неделе. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%. "Все стремятся к одному и тому же выводу: ФРС подарит праздничное настроение", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). Кроме решения по денежно-кредитной политике американский центробанк в среду также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по дальнейшему уровню учетной ставки. Инвесторы также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
17:01 28.11.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после приостановки торгов

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после приостановки торгов в связи со сбоем в работе биржевого оператора CME Group, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,18% - до 47 575 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,33%, до 25 387 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 842,25 пункта.
Ранее в пятницу CME Group объявила о приостановке работы бирж в связи с возникшими неполадками в работе центров обработки данных. Торги фьючерсами были возобновлены в 16.30 мск.
В последний торговый день ноября инвесторы по-прежнему оценивают возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания, которое пройдет на следующей неделе. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%.
"Все стремятся к одному и тому же выводу: ФРС подарит праздничное настроение", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Кроме решения по денежно-кредитной политике американский центробанк в среду также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по дальнейшему уровню учетной ставки. Инвесторы также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Международная ассоциация товарных и фьючерсных бирж появится до конца года
25 ноября, 19:28
 
