Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после приостановки торгов в связи со сбоем в работе биржевого оператора CME Group, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.40 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,18% - до 47 575 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq - на 0,33%, до 25 387 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 6 842,25 пункта. Ранее в пятницу CME Group объявила о приостановке работы бирж в связи с возникшими неполадками в работе центров обработки данных. Торги фьючерсами были возобновлены в 16.30 мск. В последний торговый день ноября инвесторы по-прежнему оценивают возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания, которое пройдет на следующей неделе. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%. "Все стремятся к одному и тому же выводу: ФРС подарит праздничное настроение", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes). Кроме решения по денежно-кредитной политике американский центробанк в среду также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по дальнейшему уровню учетной ставки. Инвесторы также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.

