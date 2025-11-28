https://1prime.ru/20251128/gaz-865026164.html

"Србиягаз" ожидает подписания нового договора с "Газпромом"

БЕЛГРАД, 28 ноя – ПРАЙМ. Генеральный директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил в пятницу, что ожидает подписания нового благоприятного договора о поставках российского газа с "Газпромом" на следующей неделе. "Наряду с соглашением с россиянами, которое ожидаю в течение следующей недели, которое будет благоприятным и в вопросе цены и гибкости, можем приобрести и сжиженный природный газ (СПГ), если потребуется... У нас сейчас резервы на уровне почти 600 миллионов кубических метров газа, а нам требуется максимум 800 миллионов на первые три месяца (отопительного сезона - ред.)", - отметил Баятович в ходе дискуссии в Скупщине (парламенте), трансляция велась на сайте заксобрания. Глава газовой госкомпании уточнил, что в подземном хранилище газа Банатски-Двор, которое пополам используют российская и сербская стороны, сейчас закачано 750 миллионов кубометров газа. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сказала ранее, что власти Сербии зарезервировали на хранение в Венгрии на этот отопительный сезон 187 миллионов кубических метров газа. Минэнерго Сербии сообщило в середине ноября, что правительство страны для согласования энергетической системы с требованиями ЕС одобрило создание отдельной компании по управлению газопроводами и газовой инфраструктурой, государственная "Србиягаз" останется снабжающей организацией. Тогда она подчеркнула важность усилий по ускорению диверсификации источников газа. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" предположил ранее, что новый договор о поставках газа из России может быть продлен до конца этого отопительного сезона на срок от трех месяцев до года с учетом новых ограничений со стороны ЕС. Он добавил, что власти Сербии и энергетический сектор разработали планы B и С, которые подразумевают создание резервов газа, достаточных на 70 дней, закупки газа на мировом рынке и дополнительных объемов мазута для электростанций, подчеркнув, что "у нас есть деньги на покупку газа на свободном рынке". Президент Сербии Александр Вучич 7 ноября сообщил, что на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко рассмотрел газоснабжение Сербии. Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. По данным властей Сербии, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен до конца года, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.

