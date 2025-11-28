Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3% - 28.11.2025
Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3%
Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3% - 28.11.2025, ПРАЙМ
Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3%
Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в январе-сентябре этого года составили 503,4 миллиарда рублей, что... | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в январе-сентябре этого года составили 503,4 миллиарда рублей, что на 40,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. При этом, по данным отчета, капвложения без учета показателя финансирования строительства выросли на 16,5%, до 350 миллиардов рублей. "Изменение обязательств по финансированию строительства на 30 сентября 2025 года по сравнению с 31 декабря 2024 года обусловлено переводом краткосрочной части данных обязательств из состава прочих долгосрочных финансовых обязательств", - уточняется в отчете. Капвложения "Газпром нефти" в 2024 году снизились на 3,2% - до 505,5 миллиарда рублей. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
россия, газпром, финансы
РОССИЯ, Газпром, Финансы
17:22 28.11.2025 (обновлено: 17:24 28.11.2025)
 
Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3%

Капитальные вложения "Газпром нефти" за 9 месяцев увеличились на 40,3%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
"Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в январе-сентябре этого года составили 503,4 миллиарда рублей, что на 40,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании по МСФО.
При этом, по данным отчета, капвложения без учета показателя финансирования строительства выросли на 16,5%, до 350 миллиардов рублей.
"Изменение обязательств по финансированию строительства на 30 сентября 2025 года по сравнению с 31 декабря 2024 года обусловлено переводом краткосрочной части данных обязательств из состава прочих долгосрочных финансовых обязательств", - уточняется в отчете.
Капвложения "Газпром нефти" в 2024 году снизились на 3,2% - до 505,5 миллиарда рублей.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-сентябре выросла на 4,3%
РОССИЯ Газпром Финансы
 
 
