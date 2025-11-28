https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026626.html

Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3%

Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3% - 28.11.2025, ПРАЙМ

Капитальные вложения "Газпром нефти" в за девять месяцев выросли на 40,3%

Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в январе-сентябре этого года составили 503,4 миллиарда рублей, что... | 28.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-28T17:22+0300

2025-11-28T17:22+0300

2025-11-28T17:24+0300

россия

газпром

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Капитальные вложения "Газпром нефти", включая обязательства по финансированию строительства, в январе-сентябре этого года составили 503,4 миллиарда рублей, что на 40,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. При этом, по данным отчета, капвложения без учета показателя финансирования строительства выросли на 16,5%, до 350 миллиардов рублей. "Изменение обязательств по финансированию строительства на 30 сентября 2025 года по сравнению с 31 декабря 2024 года обусловлено переводом краткосрочной части данных обязательств из состава прочих долгосрочных финансовых обязательств", - уточняется в отчете. Капвложения "Газпром нефти" в 2024 году снизились на 3,2% - до 505,5 миллиарда рублей. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

https://1prime.ru/20251128/gazprom-865026019.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газпром, финансы