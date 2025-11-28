Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава офиса Зеленского заявил, что продолжает пользоваться его доверием - 28.11.2025, ПРАЙМ
Глава офиса Зеленского заявил, что продолжает пользоваться его доверием
2025-11-28T00:51+0300
2025-11-28T00:51+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что продолжает пользоваться его доверием, несмотря на громкий коррупционный скандал и "колоссальное давление". Ранее "Украинская правда" писала, что окружение Зеленского советовало ему уволить Ермака в связи с его причастностью к резонансному делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, идею поддерживали депутаты Рады. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине. "Народ Украины видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые трудные, трагические и опасные моменты. Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны. И если люди поддерживают президента, это должно ответить на все их вопросы", - сказал Ермак в интервью изданию Atlantic. Ермак признал, что Зеленский испытывает "колоссальное давление" в связи с ситуацией. НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
