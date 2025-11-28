Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала - 28.11.2025
Экономика
https://1prime.ru/20251128/gosduma-865007043.html
В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала
В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала - 28.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала, выплачивая на второго ребенка 933 тысячи... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T00:17+0300
2025-11-28T00:17+0300
россия
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865007043.jpg?1764278273
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала, выплачивая на второго ребенка 933 тысячи рублей, а на третьего и последующих - около 1,4 миллиона рублей. Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Кроме того, законопроектом предлагается сделать меры государственной поддержки семей, имеющих детей, бессрочными, а также выплачивать маткапитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка начиная с 1 января 2026 года, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры государственной поддержки. "Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно маткапитал – самая эффективная демографическая мера", - сказал Миронов РИА Новости. По его мнению, в настоящее время концепция маткапитала не соответствует актуальным целям поощрения многодетности, так как наибольшая сумма выплачивается на первенцев, на вторых детей – "остатки", а на третьих нет федеральных выплат, они вводятся по усмотрению регионов России. "Мы предлагаем иной подход, когда с каждым последующим ребенком сумма маткапитала увеличивается", - добавил лидер партии.
россия, общество
РОССИЯ, Экономика, Общество
00:17 28.11.2025
 
В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала

В Госдуме предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить прогрессивную шкалу материнского капитала, выплачивая на второго ребенка 933 тысячи рублей, а на третьего и последующих - около 1,4 миллиона рублей.
Законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933234 рубля (466 617 х 2= 933234) и 1399851 (466 617 х 3=1399851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, законопроектом предлагается сделать меры государственной поддержки семей, имеющих детей, бессрочными, а также выплачивать маткапитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка начиная с 1 января 2026 года, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры государственной поддержки.
"Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно маткапитал – самая эффективная демографическая мера", - сказал Миронов РИА Новости.
По его мнению, в настоящее время концепция маткапитала не соответствует актуальным целям поощрения многодетности, так как наибольшая сумма выплачивается на первенцев, на вторых детей – "остатки", а на третьих нет федеральных выплат, они вводятся по усмотрению регионов России.
"Мы предлагаем иной подход, когда с каждым последующим ребенком сумма маткапитала увеличивается", - добавил лидер партии.
 
ЭкономикаРОССИЯОбщество
 
 
