В Госдуме предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей
2025-11-28T00:24+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и депутат ГД Роза Чемерис предложили выпустить в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей.
Обращение с соответствующим предложением было направлено председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем, что в сложившихся условиях назрела объективная необходимость введения в оборот банкноты номиналом 10 000 рублей", - говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что сегодня для совершения крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать значительные объемы наличной денежной массы, что увеличивает издержки на её производство, транспортировку, пересчет и хранение. По мнению депутатов, недавний опыт обсуждения символов для купюры в 500 рублей доказал, насколько важным и чувствительным для граждан является выбор образов национальной валюты.
Для определения дизайна купюры предлагается провести всенародное голосование исключительно через портал "Госуслуги" для обеспечения прозрачности и честности процедуры.
"Такой шаг укрепит доверие граждан к финансовой системе и позволит учесть общественное мнение при принятии важного государственного решения", - заключается в документе.
